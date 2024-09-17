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Массовый велопробег прошел в Минске в честь Дня народного единства
17.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская молодежь отметила День народного единства массовым велопробегом по улицам столицы. За акцией «Под флагом единства и независимости» следил корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Возле Национальной библиотеки – сотня активистов Белорусского союза молодежи. Велопробег посвятили годовщине объединения Западной и Восточной Беларуси.
«Велопробег пролегает по таким значимым точкам, как Музей Великой Отечественной войны, площадь Государственного герба и флага. Все это проходит не только в спортивной плоскости, но также связано с почтением памяти. Мы помним даты и призываем молодежь к тому, что это не только спорт, но спорт с целью», – рассказала участница велопробега Мария Гончарова.
10 километров в колонне по оживленным улицам столицы. Обязательная остановка на маршруте – стела «Минск – город-герой».
Завершился велопробег на площади Государственного флага. Почти идентичного тому, под которым 17 сентября 1939 года разделенная условиями Рижского мирного договора страна воссоединилась. Западную территорию Беларуси вернул освободительный поход Красной армии.
По инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко 17 сентября отмечают как национальный праздник.
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Велопробег посвятили годовщине объединения Западной и Восточной Беларуси.
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