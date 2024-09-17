Массовый велопробег прошел в Минске в честь Дня народного единства

Возле Национальной библиотеки – сотня активистов Белорусского союза молодежи. Велопробег посвятили годовщине объединения Западной и Восточной Беларуси.

«Велопробег пролегает по таким значимым точкам, как Музей Великой Отечественной войны, площадь Государственного герба и флага. Все это проходит не только в спортивной плоскости, но также связано с почтением памяти. Мы помним даты и призываем молодежь к тому, что это не только спорт, но спорт с целью», – рассказала участница велопробега Мария Гончарова.

10 километров в колонне по оживленным улицам столицы. Обязательная остановка на маршруте – стела «Минск – город-герой».

«Я закончила исторический факультет, поэтому я, как историк, глубоко погружена в эти события, и лично для меня этот праздник – символ единения нашего народа. Этот праздник имеет глубокий смысл не только для молодежи, но для всего населения Беларуси», – считает участница велопробега Ульяна Милошевская.

Завершился велопробег на площади Государственного флага. Почти идентичного тому, под которым 17 сентября 1939 года разделенная условиями Рижского мирного договора страна воссоединилась. Западную территорию Беларуси вернул освободительный поход Красной армии.

«Я считаю, что для каждого молодого человека было бы полезно принять участие. Во-первых, для поддержания спортивного духа, а во-вторых, чтобы показать значимость праздника в нашей стране», – отметил участник велопробега Алексей Пинчук.

По инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко 17 сентября отмечают как национальный праздник.