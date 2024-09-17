Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, в Беларуси задержалась жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества погода неравномерная: где-то до сих пор держится жара, а где-то достаточно прохладно. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах Казахстана. В Астане ночью всего плюс 1, похолодает в Шымкенте и Алматы. К вечеру в мегаполисе ожидается гроза и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

На западе республике комфортные плюс 23 . Фермеры Атырауской области приступили к сбору урожая. В регионе созрел лук. Сделать это нужно до первых осадков. Время у овощеводов еще есть – в ближайшую неделю в регионе ожидается солнечная погода.

«Самое тяжелое – его вырастить, всякие вредители – трипсы, тля, луковая муха – все может быть. Самый затратный – это лук, он воду любит», – рассказал помощник огронома Александр Хан.

Беларусь



Жаркая погода установилась по всей Беларуси – там плюс 27. Правда, не получится искупаться – из-за продолжительной жары реки и другие водоемы обмельчали. В некоторых глубина уменьшается на 15 сантиметров в сутки.

Вместо купания белорусам предлагают больше двигаться на свежем воздухе. В стране началась неделя мобильности. В это время жители отдают предпочтение не авто, а велосипедам, электросамокатам, моноколесам, сигвейям и общественному транспорту. Такая экологическая акция поможет сократить выбросы в атмосферу.