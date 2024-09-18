День народного единства: Президентская библиотека представила документы об освобождении Западной Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В честь Дня народного единства Президентская библиотека Беларуси представила уникальные книги и периодику 20-30-х годов прошлого века. В экспозиции более 400 экземпляров. Они рассказывают о национально-освободительном движении в Западной Беларуси. 18 лет страна была разделена на две части. Архивные документы и свидетельства современников увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На стендах Президентской библиотеки уникальные кадры. Их сделали советские фотографы сразу после освобождения Западной Беларуси. Вот местные дети угощают красноармейца яблоками. Солдат встречали как героев.

«Видим радостные лица белорусов, которые действительно восприняли это событие с великим воодушевлением. Прошли многотысячные митинги, собрания на заводах, на фабриках, в организациях. Безусловно, и учащаяся молодежь встретила это событие с воодушевлением», –рассказала заведующая отделом старопечатных и редких изданий Президентской библиотеки Республики Беларусь Светлана Павловицкая.

В газетах того времени – статьи о жизни западных белорусов в период польской оккупации. После освобождения они дали десятки интервью. Варшава считала регион источником дешевой рабочей силы и природных ресурсов. Белорусам за работу на полях платили копейки, жили они в нищете. В это же время шла политика полонизации.

«Это была дискриминация по всем направлениям, экономическая, социальная, культурная. Запрещался белорусский язык в первую очередь. Все это создавалось для того, чтобы оторвать в том числе и будущее поколение от своих национальных корней», – пояснила заведующая сектором абонемента Президентской библиотеки Республики Беларусь Лилия Ефимович.

«По команде необходимо было падать и вставать по несколько десятков раз в грязь или в воду, ползать на животе, ходить по-утиному, прыгать лягушкой, целыми часами бегать бегом и быстро строиться в колоны», – читает фрагмент газетной публикации директор Президентской библиотеки Республики Беларусь Сергей Квачан.