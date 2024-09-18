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День народного единства: Президентская библиотека представила документы об освобождении Западной Беларуси
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В честь
На стендах Президентской библиотеки уникальные кадры. Их сделали советские фотографы сразу после освобождения Западной Беларуси. Вот местные дети угощают красноармейца яблоками. Солдат встречали как героев.
В газетах того времени – статьи о жизни западных белорусов в период польской оккупации. После освобождения они дали десятки интервью. Варшава считала регион источником дешевой рабочей силы и природных ресурсов. Белорусам за работу на полях платили копейки, жили они в нищете. В это же время шла политика полонизации.
«По команде необходимо было падать и вставать по несколько десятков раз в грязь или в воду, ползать на животе, ходить по-утиному, прыгать лягушкой, целыми часами бегать бегом и быстро строиться в колоны», – читает фрагмент газетной публикации директор Президентской библиотеки Республики Беларусь Сергей Квачан.
Такие наказания ждали узников концлагеря в Березе-Картузской – крупнейшего на территории западной Беларуси. Туда отправляли тех, кто сопротивлялся польской оккупации. Через него прошли восемь тысяч человек. Их свидетельства сохранились до наших дней.
«Сохранились в начале 1990-х годов живые очевидцы, которые повествовали об условиях. Порядка 11 человек, которые прошли через этот ужас. Это просто бесчеловечное отношение к политзаключенным, стремление сломать их волю», –рассказал Сергей Квачан.
О начале освобождения Западной Беларуси Красной армией 17 сентября 1939 года Советский Союз узнал по радио. Выступил председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов. Его речь тоже представили на выставке.
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День народного единства: Президентская библиотека представила документы об освобождении Западной Беларуси
Варшава считала регион источником дешевой рабочей силы и природных ресурсов.
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