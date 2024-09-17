Белорусские пограничники помогли школе-интернату убрать картофель с полей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пограничники помогли местной школе-интернату в уборке картофеля . Офицеры и курсанты вместе с молодыми воспитанниками собрали урожай с полей, передает телеканал «МИР 24».

Перед работой провели священный ритуал: дети и пограничники возложили цветы к памятному знаку в городском парке. После быстро организовали трудовой десант. Чтобы трудиться было легче, пограничники приехали со своей техникой и с полутора гектаров вместе собрали урожай всего за день. Бонус для трудящихся – солдатская каша и уха.

«Пограничники никогда не остаются в стороне от местного населения, тем более от подрастающего поколения. Детки из данной спецшколы имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Им было бы сложно осуществлять сбор урожая», – рассказал начальник структурного подразделения Госпогранкомитета Беларуси Иван Гульба.

Практика оказания любой помощи учреждениям образования – традиционная у пограничников.