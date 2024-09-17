|
Белорусские пограничники помогли школе-интернату убрать картофель с полей
17.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские пограничники помогли местной школе-интернату
Перед работой провели священный ритуал: дети и пограничники возложили цветы к памятному знаку в городском парке. После быстро организовали трудовой десант. Чтобы трудиться было легче, пограничники приехали со своей техникой и с полутора гектаров вместе собрали урожай всего за день. Бонус для трудящихся – солдатская каша и уха.
Практика оказания любой помощи учреждениям образования – традиционная у пограничников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практика оказания любой помощи учреждениям образования – традиционная у офицеров и курсантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)