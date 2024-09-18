День народного единства: как отметили праздник в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Единство – главное условие развития белорусской нации. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на патриотическом форуме. На Минск-арене собрались больше девяти тысяч человек, чтобы отпраздновать День народного единства. Его отмечают в честь освобождения Красной армией западной части страны от польской оккупации. В 1939 году эту территорию присоединили к восточной Беларуси. О чем еще говорил белорусский лидер, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Самый молодой белорусский праздник с глубокой историей. Президент напомнил о тяжелой жизни народа в составе Польши: закрывались школы, театры, газеты. Жертвами репрессий стали десятки тысяч несогласных с такой политикой. Судьба страны решилась 85 лет назад.

«Освободительный поход Красной армии позволил воссоединиться и семьям, и насильственно отторгнутым территориям, но и белорусы все это время не сидели сложа руки, покорно ожидая, когда их придут освобождать. Наши героические предки построили суверенное и независимое государство впервые в своей истории. Не только построили, но и сохранили его», – уточнил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Сейчас, после пережитых испытаний, Беларусь движется дорогой мира и созидания, заявил Александр Лукашенко. Даже несмотря на недружественные действия Запада.

«Изолировать Беларусь не получилось и не получится. Нас все чаще слышат и поддерживают в мире. Уверен, вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь – договариваться. Этого хотят наши народы. Мы, белорусы, народ мирный и трудолюбивый, мы не хотим войны. Белорусское миролюбие не следует принимать за слабость. Как никогда раньше, нам есть чем ответить», – сообщил Александр Лукашенко.

Президент призвал проявить согласие и оберегать родную культуру вопреки попыткам посеять ненависть и рознь в обществе. И объявил о начале патриотической акции.

«Мы даем старт всебелорусской акции «Марафон единства». Это будет марафон триединства традиций: национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием. Давайте вместе любить, дружить, мечтать, трудиться и отдыхать по-белорусски! Давайте беречь и защищать Беларусь!», – отметил президент Республики Беларусь.

Об этом праздничный концерт. На главной площадке страны – артисты и коллективы со всей Беларуси. Это дети, пенсионеры, любители и профессионалы. Исторический путь белорусов к единству показали через музыку, танец и фильм. В номере вся хронология: от тяжелых времен до планов на будущее, технологичное и мирное. На белорусских роялях сыграли сын президента Николай Лукашенко и его преподаватель. А этот номер – взгляд на Беларусь со стороны. Стихи молдавского поэта Павла Дуганова «Баллада о диктаторе». Баллада о том, что именно диктатор строит школы и больницы, пока представители демократии запасаются оружием.

Сохранить единство – обязанность каждого белоруса. Это лейтмотив масштабного шоу. Концерт – только начало марафона. Дальше он отправится по всем регионам страны, чтобы объединить миллионы зрителей. День народного единства официально учредили в Беларуси в 2021 году.