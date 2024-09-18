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День народного единства: как отметили праздник в Беларуси?
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Единство – главное условие развития белорусской нации. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на патриотическом форуме. На Минск-арене собрались больше девяти тысяч человек, чтобы отпраздновать День народного единства. Его отмечают в честь освобождения Красной армией западной части страны от польской оккупации. В 1939 году эту территорию присоединили к восточной Беларуси. О чем еще говорил белорусский лидер, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Самый молодой белорусский праздник с глубокой историей. Президент напомнил о тяжелой жизни народа в составе Польши: закрывались школы, театры, газеты. Жертвами репрессий стали десятки тысяч несогласных с такой политикой. Судьба страны решилась 85 лет назад.
Сейчас, после пережитых испытаний, Беларусь движется дорогой мира и созидания, заявил Александр Лукашенко. Даже несмотря на недружественные действия Запада.
Президент призвал проявить согласие и оберегать родную культуру вопреки попыткам посеять ненависть и рознь в обществе. И объявил о начале патриотической акции.
Об этом праздничный концерт. На главной площадке страны – артисты и коллективы со всей Беларуси. Это дети, пенсионеры, любители и профессионалы. Исторический путь белорусов к единству показали через музыку, танец и фильм. В номере вся хронология: от тяжелых времен до планов на будущее, технологичное и мирное. На белорусских роялях сыграли сын президента Николай Лукашенко и его преподаватель. А этот номер – взгляд на Беларусь со стороны. Стихи молдавского поэта Павла Дуганова «Баллада о диктаторе». Баллада о том, что именно диктатор строит школы и больницы, пока представители демократии запасаются оружием.
Сохранить единство – обязанность каждого белоруса. Это лейтмотив масштабного шоу. Концерт – только начало марафона. Дальше он отправится по всем регионам страны, чтобы объединить миллионы зрителей. День народного единства официально учредили в Беларуси в 2021 году.
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Президент призвал проявить согласие и оберегать родную культуру вопреки попыткам посеять ненависть и рознь в обществе.
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