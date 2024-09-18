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Лукашенко: Единство – главное условие развития белорусской нации
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Единство – главное условие развития белорусской нации. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на патриотическом форуме. На Минск-арене собрались больше девяти тысяч человек, чтобы отпраздновать День народного единства, передает телеканал «МИР 24».
Президент напомнил о тяжелой жизни белорусов в составе Польши. Жертвами репрессий стали больше трех тысяч политзаключенных. Тех, кто говорил на родном языке подвергали пыткам и сажали в тюрьмы. Сейчас же, после пережитых испытаний, Беларусь движется дорогой мира и созидания, заявил Александр Лукашенко. Даже несмотря на недружественную политику Запада.
Президент призвал белорусский народ проявить согласие и оберегать родную культуру вопреки попыткам посеять ненависть и рознь в обществе и объявил о начале патриотической акции.
В честь праздника на Минск-арене показали масштабное шоу. На одной из главных площадок страны собрали лучших артистов и коллективы со всей страны. День народного единства – самый молодой государственный праздник Беларуси. Его учредили в 2021 году.
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День народного единства – самый молодой государственный праздник Беларуси.
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