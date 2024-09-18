Лукашенко: Единство – главное условие развития белорусской нации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Единство – главное условие развития белорусской нации. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на патриотическом форуме. На Минск-арене собрались больше девяти тысяч человек, чтобы отпраздновать День народного единства, передает телеканал «МИР 24».

Президент напомнил о тяжелой жизни белорусов в составе Польши. Жертвами репрессий стали больше трех тысяч политзаключенных. Тех, кто говорил на родном языке подвергали пыткам и сажали в тюрьмы. Сейчас же, после пережитых испытаний, Беларусь движется дорогой мира и созидания, заявил Александр Лукашенко. Даже несмотря на недружественную политику Запада.

«Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие наши союзники, многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится. Нас все чаще слышат и поддерживают в мире. Уверен, вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь – договариваться. Этого хотят наши народы. Мы, белорусы, народ мирный и трудолюбивый, мы не хотим войны. Белорусское миролюбие не следует принимать за слабость», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент призвал белорусский народ проявить согласие и оберегать родную культуру вопреки попыткам посеять ненависть и рознь в обществе и объявил о начале патриотической акции.

«Сегодня мы даем старт всебелорусской акции «Марафон единства». Это будет марафон триединства традиций: национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием. Давайте вместе любить, дружить, мечтать, трудиться и отдыхать по-белорусски! Давайте беречь и защищать Беларусь! Это нам завещали предки, об этом мы говорим потомкам. Говорим, потому что время выбрало нас!», – уточнил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В честь праздника на Минск-арене показали масштабное шоу. На одной из главных площадок страны собрали лучших артистов и коллективы со всей страны. День народного единства – самый молодой государственный праздник Беларуси. Его учредили в 2021 году.