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Беларусь, Таджикистан и Молдова стали лидерами роста производства сельхозпродукции в СНГ
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Производство сельскохозяйственной продукции в странах СНГ в первом полугодии 2024 года выросло на 2,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Беларусь показала самый высокий уровень роста – 10,2%. В Таджикистане этот показатель составил 9,6%. Далее идут Молдова – 5,5%, Армения – 4,0%, Узбекистан – 3,8%, Казахстан – 3,5%, Кыргызстан – 3,3%, Россия – 0,9%, Азербайджан – 0,3%.
Ранее в Ашхабаде открылся Межправительственный координационный совет по
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Производство сельскохозяйственной продукции в Содружестве в первом полугодии 2024 года выросло на 2,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года.
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