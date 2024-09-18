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Беларусь, Таджикистан и Молдова стали лидерами роста производства сельхозпродукции в СНГ

18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Производство сельскохозяйственной продукции в странах СНГ в первом полугодии 2024 года выросло на 2,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Беларусь показала самый высокий уровень роста – 10,2%. В Таджикистане этот показатель составил 9,6%. Далее идут Молдова – 5,5%, Армения – 4,0%, Узбекистан – 3,8%, Казахстан – 3,5%, Кыргызстан – 3,3%, Россия – 0,9%, Азербайджан – 0,3%.

Ранее в Ашхабаде открылся Межправительственный координационный совет по вопросам семеноводства. На одной площадке собрались ведущие аграрии и селекционеры стран Содружества. Они обсудили методы сбора, хранения и переработки зерновых культур, поделились опытом повышения качества зерна, чтобы сделать его привлекательным на мировом рынке.



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Производство сельскохозяйственной продукции в Содружестве в первом полугодии 2024 года выросло на 2,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года.
 
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