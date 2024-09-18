Торжественный митинг ко Дню народного единства прошел в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торжественный митинг ко Дню народного единства прошел в Минской области. Здесь в 1939 году находилась первая пограничная застава комендатуры 15-го Заславльского пограничного отряда. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Десятки белорусов собрались, чтобы почтить память воинов-пограничников. Они погибли в бою 17 сентября 1939 года, освобождая западную Беларусь от польского войска. Уже к началу октября того года западная часть страны стала советской территорией.

У мемориала – курсанты, пограничники и местные жители. Среди них и Валерий Богданов. Он знает историю страшных дней на заставе из первых уст.

Его бабушка Мария помогала пограничникам. Видела, как погибали советские солдаты.

«Очень трудная служба у них была, постоянные тревоги и подъемы. Много раненных было. В госпиталь возили в Минск до 1941 года. В 1941 году, когда немцы наступали, все это было взорвано», – рассказал местный житель Валерий Богданов.

Братскую могилу и руины заставы в деревне Трусовичи нашли юные пограничники. Они изучали архивы, общались с местными жителями. Нашли и четыре заставы соседнего пограничного отряда.

«Курсанты заинтересовались подвигом пограничников, которые обороняли город Заславль в составе также и Красной армии. Оттуда начались наши первые шаги. На основании наших поисков были найдены две личности военнослужащих пограничных войск», – поделился начальник кафедры Института пограничной службы Николай Бельских.

Территория республики была разделена в 1921 году согласно условиям Рижского договора. Тогда западная часть Беларуси оказалась под польской оккупацией. Белорусский язык был запрещен. Местные жители были как дешевая рабочая сила. Закрывались школы, театры и библиотеки, но уже в 1939 году западные и восточные земли воссоединились. День народного единства – молодой государственный праздник. Его учредили в 2021 году по указу президента Александра Лукашенко..