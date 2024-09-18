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Торжественный митинг ко Дню народного единства прошел в Беларуси
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Торжественный митинг ко Дню народного единства прошел в Минской области. Здесь в 1939 году находилась первая пограничная застава комендатуры 15-го Заславльского пограничного отряда. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Десятки белорусов собрались, чтобы почтить память воинов-пограничников. Они погибли в бою 17 сентября 1939 года, освобождая западную Беларусь от польского войска. Уже к началу октября того года западная часть страны стала советской территорией.
У мемориала – курсанты, пограничники и местные жители. Среди них и Валерий Богданов. Он знает историю страшных дней на заставе из первых уст.
Братскую могилу и руины заставы в деревне Трусовичи нашли юные пограничники. Они изучали архивы, общались с местными жителями. Нашли и четыре заставы соседнего пограничного отряда.
Территория республики была разделена в 1921 году согласно условиям Рижского договора. Тогда западная часть Беларуси оказалась под польской оккупацией. Белорусский язык был запрещен. Местные жители были как дешевая рабочая сила. Закрывались школы, театры и библиотеки, но уже в 1939 году западные и восточные земли воссоединились. День народного единства – молодой государственный праздник. Его учредили в 2021 году по указу президента Александра Лукашенко..
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Десятки белорусов собрались, чтобы почтить память воинов-пограничников. Они погибли в бою 17 сентября 1939 года.
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