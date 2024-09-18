Лукашенко: День народного единства знаменует триумф исторической справедливости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил государственные награды в День народного единства . Их получили олимпийцы, педагоги, врачи, деятели культуры и не только. Президент Беларуси отметил заслуги каждого и поздравил награжденных с праздником, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ни одной Паралимпиады без медалей, 21 из которых – высшей пробы. Это абсолютный рекорд среди мужчин. Пловец Игорь Бокий ставит рекорды на мировых соревнованиях регулярно. За это у спортсмена уже третья госнаграда – Орден Отечества II степени.

«У меня мотивация одна – хочу достичь наивысшего результата, знать, какой у меня получится наивысший результат в спорте. Я ставлю цель, чтобы выступить либо не хуже, либо постараться лучше на той или иной дистанции. Никогда не ставлю там рекорд, места. Просто работаю и уверенно доплываю к финишу», – рассказал многократный паралимпийский чемпион Игорь Бокий.

Ордена и медали из рук президента получили призеры Олимпийских и Паралимпийских летних игр, а также их наставники. Личная награда – всегда результат командной работы, подчеркнул Александр Лукашенко. Это доказали и представители лесной отрасли.

В середине лета они боролись с последствиями урагана. Стихия уничтожила больше 30 тысяч гектаров леса и оставила без света и воды поселки и целые города.

«Все дружно работали, постоянно. Сразу же ликвидировали. Потом нужно было в первую очередь освободить линии электропередач, чтобы электрики могли заехать и работать. Затем это нужно было все отвезти. В моей практике в нашей стране такого не было. Были небольшие очаги», – рассказал мастер леса Речицкого лесхоза Михаил Литош.

Трудились и быстро вернули жизнь людей в нормальное русло спасатели, энергетики, коммунальщики. У них особая награда – медаль за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Отметили работу врачей, педагогов, ученых. Достижения награжденных президент назвал лучшим подарком ко Дню народного единства.

«Праздник, знаменующий триумф исторической справедливости. Народ, долгие годы разделенный на западных, восточных белорусов, стал единой нацией. Началась история большого пути: в годы Великой Отечественной – драматичного и героического, после Великой Победы – мирного и созидательного», – отметил Лукашенко.

Эту традицию защищать и развивать страну продолжают, по словам президента, герои нынешней церемонии.