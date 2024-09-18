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Лукашенко: День народного единства знаменует триумф исторической справедливости
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко вручил государственные награды в
Ни одной Паралимпиады без медалей, 21 из которых – высшей пробы. Это абсолютный рекорд среди мужчин. Пловец Игорь Бокий ставит рекорды на мировых соревнованиях регулярно. За это у спортсмена уже третья госнаграда – Орден Отечества II степени.
Ордена и медали из рук президента получили призеры Олимпийских и Паралимпийских летних игр, а также их наставники. Личная награда – всегда результат командной работы, подчеркнул Александр Лукашенко. Это доказали и представители лесной отрасли.
В середине лета они боролись с последствиями урагана. Стихия уничтожила больше 30 тысяч гектаров леса и оставила без света и воды поселки и целые города.
Трудились и быстро вернули жизнь людей в нормальное русло спасатели, энергетики, коммунальщики. У них особая награда – медаль за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Отметили работу врачей, педагогов, ученых. Достижения награжденных президент назвал лучшим подарком ко Дню народного единства.
Эту традицию защищать и развивать страну продолжают, по словам президента, герои нынешней церемонии.
Белорусский лидер признался: будет рад встретиться в этой же компании не единожды, чтобы вручить очередные госнаграды. За это и за День народного единства традиционный бокал шампанского.
День народного единства появился в стране три года назад указом президента. Его отмечают в честь освобождения западной Беларуси от польской оккупации и воссоединении этой территории с восточной.
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В этот день президент Беларуси вручил награды олимпийцам, педагогам, врачам и деятелям культуры.
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