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Погода в СНГ: в Казахстане обещают заморозки, в Таджикистане 30-градусная жара

18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане обещают заморозки, в Таджикистане 30-градусная жара
 Mir24.tv

Москвичам осталось всего несколько дней, чтобы насладиться жаркой погодой. Уже совсем скоро придет настоящая осень. По прогнозам синоптиков, произойдет это в день равноденствия 22 сентября. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В некоторых регионах Казахстана синоптики прогнозируют заморозки. К вечеру в Акмолинской области обещают плюс два. Похолодает и на востоке страны. Жители Усть-Каменогорска начинают отапливать дома.

Специалисты Департамента по ЧС региона обходят дома и напоминают о правилах пожарной безопасности. Перед зимой необходимо хорошо почистить печи и дымоходы от сажи и скопившейся копоти. Ежегодно в зимний период в области происходит до 300 пожаров.

«На этот отопительный сезон у нас на учет взято 3 101 домов с печным отоплением, где проживают многодетные, малообеспеченные семьи. Есть новые дома, которые появились в этих списках, где отсутствуют датчики угарного газа, мы стараемся установить», – рассказала главный специалист Управления государственного пожарного контроля Департамента ЧС Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр.

Кыргызстан

В Бишкеке тепло – плюс 27. Осадков в столице не ожидается, чего не скажешь про горные районы. Там их в изобилии.

На перевале Тоо-Ашуу атмосфера зимняя: здесь утром выпал снег. Но это не повлияло на движение по трассе Бишкек-Ош. Заторов нет. Дорожные службы постоянно следят за состоянием республиканской трассы и подсыпают инертные материалы.

Азербайджан

В Азербайджане похолодало: температура стала ниже на пять градусов. В Баку и на Апшероне около плюс 26. В регионах ожидаются проливные дожди, грозы, град, в высокогорье – снегопады.

Кроме этого, в регионах прогнозируют повышение уровня воды в реках, особенно на Большом и Малом Кавказе. Возможны паводки и сели. Жителям прибрежных районов советуют соблюдать меры безопасности. Такая погода продлится до 21 сентября.

Таджикистан

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В Душанбе плюс 30, без осадков. На юге страны в Хатлонской области на пару градусов выше. Но погода комфортная для аграриев. Они убирают с полей картофель.

Под эту культуру выделено почти 65 тысяч гектаров, это намного больше, чем в прошлом году. Уже собрано более 500 тысяч тонн. До конца октября необходимо собрать весь урожай. Аграрии поставили перед собой рекордную цель – миллион 200 тысяч тонн.

Беларусь

Сентябрьское солнце прогреет воздух в Беларуси до 28 градусов. В столице дождей не предвидится, а вот на юге поморосит. Синоптики прогнозируют и слабый туман.

От жаркой погоды белорусы спасаются у водоемов. Ищут свежести и животные. Так, на Дубровском водохранилище мужчина повстречал небольшого зверька. Им оказалась орешниковая соня из Красной книги. Длина тела – всего девять сантиметров. Редкий грызун ведет ночной образ жизни, поэтому увидеть его днем – большая удача.



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