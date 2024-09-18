Погода в СНГ: в Казахстане обещают заморозки, в Таджикистане 30-градусная жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Москвичам осталось всего несколько дней, чтобы насладиться жаркой погодой. Уже совсем скоро придет настоящая осень . По прогнозам синоптиков, произойдет это в день равноденствия 22 сентября. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В некоторых регионах Казахстана синоптики прогнозируют заморозки. К вечеру в Акмолинской области обещают плюс два. Похолодает и на востоке страны. Жители Усть-Каменогорска начинают отапливать дома.

Специалисты Департамента по ЧС региона обходят дома и напоминают о правилах пожарной безопасности. Перед зимой необходимо хорошо почистить печи и дымоходы от сажи и скопившейся копоти. Ежегодно в зимний период в области происходит до 300 пожаров.

«На этот отопительный сезон у нас на учет взято 3 101 домов с печным отоплением, где проживают многодетные, малообеспеченные семьи. Есть новые дома, которые появились в этих списках, где отсутствуют датчики угарного газа, мы стараемся установить», – рассказала главный специалист Управления государственного пожарного контроля Департамента ЧС Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр.

Кыргызстан

В Бишкеке тепло – плюс 27. Осадков в столице не ожидается, чего не скажешь про горные районы. Там их в изобилии.

На перевале Тоо-Ашуу атмосфера зимняя: здесь утром выпал снег. Но это не повлияло на движение по трассе Бишкек-Ош. Заторов нет. Дорожные службы постоянно следят за состоянием республиканской трассы и подсыпают инертные материалы.

Азербайджан

В Азербайджане похолодало: температура стала ниже на пять градусов. В Баку и на Апшероне около плюс 26. В регионах ожидаются проливные дожди, грозы, град, в высокогорье – снегопады.



Кроме этого, в регионах прогнозируют повышение уровня воды в реках, особенно на Большом и Малом Кавказе. Возможны паводки и сели. Жителям прибрежных районов советуют соблюдать меры безопасности. Такая погода продлится до 21 сентября.

Таджикистан

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