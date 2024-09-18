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Погода в СНГ: в Казахстане обещают заморозки, в Таджикистане 30-градусная жара
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Москвичам осталось всего несколько дней, чтобы насладиться жаркой погодой. Уже совсем скоро придет
Казахстан
В некоторых регионах Казахстана синоптики прогнозируют заморозки. К вечеру в Акмолинской области обещают плюс два. Похолодает и на востоке страны. Жители Усть-Каменогорска начинают отапливать дома.
Специалисты Департамента по ЧС региона обходят дома и напоминают о правилах пожарной безопасности. Перед зимой необходимо хорошо почистить печи и дымоходы от сажи и скопившейся копоти. Ежегодно в зимний период в области происходит до 300 пожаров.
Кыргызстан
В Бишкеке тепло – плюс 27. Осадков в столице не ожидается, чего не скажешь про горные районы. Там их в изобилии.
На перевале Тоо-Ашуу атмосфера зимняя: здесь утром выпал снег. Но это не повлияло на движение по трассе Бишкек-Ош. Заторов нет. Дорожные службы постоянно следят за состоянием республиканской трассы и подсыпают инертные материалы.
Азербайджан
В Азербайджане похолодало: температура стала ниже на пять градусов. В Баку и на Апшероне около плюс 26. В регионах ожидаются проливные дожди, грозы, град, в высокогорье – снегопады.
Таджикистан
Под эту культуру выделено почти 65 тысяч гектаров, это намного больше, чем в прошлом году. Уже собрано более 500 тысяч тонн. До конца октября необходимо собрать весь урожай. Аграрии поставили перед собой рекордную цель – миллион 200 тысяч тонн.
Беларусь
От жаркой погоды белорусы спасаются у водоемов. Ищут свежести и животные. Так, на Дубровском водохранилище мужчина повстречал небольшого зверька. Им оказалась орешниковая соня из Красной книги. Длина тела – всего девять сантиметров. Редкий грызун ведет ночной образ жизни, поэтому увидеть его днем – большая удача.
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