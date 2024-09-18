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Рост числа внешнеэкономических операций отметил Таможенный комитет Беларуси
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число внешнеэкономических операций в Беларуси растет, а их
По словам сотрудников службы, росту оборота способствует улучшение логистических цепочек и упрощение формальностей. Теперь необходимые документы на таможне получают не за сутки, а за часы или даже минуты. Все благодаря электронной системе, которую служба непрерывно совершенствует. Улучшились и способы проверки транспорта на контрольных пунктах: вместо фонариков и зеркал теперь используют современные сканеры и детекторы.
Всего с 2000-х годов из незаконного оборота изъято около 17 тонн наркотиков, больше 100 тонн прекурсоров и 10 тысяч различных видов оружия.
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Росту оборота способствует улучшение логистических цепочек и упрощение формальностей.
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