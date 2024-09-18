Рост числа внешнеэкономических операций отметил Таможенный комитет Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число внешнеэкономических операций в Беларуси растет, а их вектор смещается с Запада на Восток . Таможенный комитет страны подвел промежуточные итоги работы за 2024 год, передает «МИР 24».

По словам сотрудников службы, росту оборота способствует улучшение логистических цепочек и упрощение формальностей. Теперь необходимые документы на таможне получают не за сутки, а за часы или даже минуты. Все благодаря электронной системе, которую служба непрерывно совершенствует. Улучшились и способы проверки транспорта на контрольных пунктах: вместо фонариков и зеркал теперь используют современные сканеры и детекторы.

«Мы продолжаем использовать, в том числе, служебных собак и различные мировые новшества, которые применяются при проведении операций таможенного контроля. Базис – это школа Советского Союза, которая перешла на таможенную службу Республики Беларусь. Это та школа, которую мы не потеряли», – отметил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Эдуард Данилович.

Всего с 2000-х годов из незаконного оборота изъято около 17 тонн наркотиков, больше 100 тонн прекурсоров и 10 тысяч различных видов оружия.