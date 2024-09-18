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Военные стран СНГ обсудили защиту общих границ на заседании в Минске

18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военные стран СНГ обсудили защиту общих границ на заседании в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Военное сотрудничество стран СНГ – важный фактор безопасного развития каждого государства. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко. В Минске состоялось заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны. Участие приняли делегации из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».

На заседании обсудили защиту общих границ СНГ. Участники отметили, что в современной военной сфере чаще используют вертолеты, крылатые ракеты различной дальности, а также беспилотную технику. В том числе для разведки. С начала года Беларусь зафиксировала пять фактов нарушения западной воздушной границы

«Чтобы обеспечить безопасность наших государств, необходима сильная система ПВО. Чем и занимается Координационный комитет по вопросам ПВО. На заседании мы как раз обсуждали данные вопросы. Проведены двусторонние и многосторонние встречи с командующими. Касается развития как военно-технического сотрудничества с Россией, так и развития учебно-боевых центров, которые находятся на территории Беларуси», – отметил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Лукьянович.

Акцент в СНГ делают на подготовку совместных военных кадров. К работе подключаются и ученые. При защите воздушных рубежей используют также возможности искусственного интеллекта.



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Теги: Минск
 
 
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Участники отметили, что чаще используют вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты различной дальности.
 
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