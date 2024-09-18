Военные стран СНГ обсудили защиту общих границ на заседании в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военное сотрудничество стран СНГ – важный фактор безопасного развития каждого государства. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко. В Минске состоялось заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны . Участие приняли делегации из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».

На заседании обсудили защиту общих границ СНГ. Участники отметили, что в современной военной сфере чаще используют вертолеты, крылатые ракеты различной дальности, а также беспилотную технику. В том числе для разведки. С начала года Беларусь зафиксировала пять фактов нарушения западной воздушной границы

«Чтобы обеспечить безопасность наших государств, необходима сильная система ПВО. Чем и занимается Координационный комитет по вопросам ПВО. На заседании мы как раз обсуждали данные вопросы. Проведены двусторонние и многосторонние встречи с командующими. Касается развития как военно-технического сотрудничества с Россией, так и развития учебно-боевых центров, которые находятся на территории Беларуси», – отметил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Лукьянович.

Акцент в СНГ делают на подготовку совместных военных кадров. К работе подключаются и ученые. При защите воздушных рубежей используют также возможности искусственного интеллекта.