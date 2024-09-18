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Военные стран СНГ обсудили защиту общих границ на заседании в Минске
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Военное сотрудничество стран СНГ – важный фактор безопасного развития каждого государства. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко. В Минске состоялось заседание Координационного комитета
На заседании обсудили защиту общих границ СНГ. Участники отметили, что в современной военной сфере чаще используют вертолеты, крылатые ракеты различной дальности, а также беспилотную технику. В том числе для разведки. С начала года Беларусь зафиксировала пять фактов нарушения западной воздушной границы
Акцент в СНГ делают на подготовку совместных военных кадров. К работе подключаются и ученые. При защите воздушных рубежей используют также возможности искусственного интеллекта.
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Участники отметили, что чаще используют вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты различной дальности.
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