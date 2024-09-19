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Белорусский экспорт в СНГ вышел на двухлетний максимум. Один из лидеров – пищевая промышленность

19.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский экспорт в СНГ вышел на двухлетний максимум. Один из лидеров – пищевая промышленность
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экспорт Беларуси в СНГ вышел на двухлетний максимум. Один из лидеров – пищевая промышленность. Чтобы удовлетворить спрос, предприятия перешли на усиленный режим работы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Круглосуточно и без выходных работают на гомельской фабрике. Конвейер не останавливается. После модернизации все этапы производства – от подачи сырья до упаковки – автоматизированы. Это помогло ускорить процесс.

Продукцию фабрики раскупают на внутреннем рынке и за рубежом. Оценивают перспективы сотрудничества с белорусскими кондитерами и гости из Ханты-Мансийского автономного округа. Приехали на экскурсию. Речь не просто о поставках в магазины.

«Мы поговорили с директором завода о формировании предложения от них по здоровому питанию для школьного питания. У нас Централизованный комбинат школьного питания. И я думаю, что мюсли будут очень гармонично вписываться в ассортимент для наших детей. Качество белорусской продукции, гостовское, советское, оно пользуется, особенно у старшего поколения, уважением и авторитетом», – рассказал председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Часть сырья на фабрике – из России. Получился производственный тандем.

«При производстве этих вафель используется натуральное сырье, которое производится в Беларуси, либо мы привозим из России», – рассказала заместитель генерального директора по производству Ольга Новоженцева.

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Белорусские предприятия развивают производство за счет импортозамещающих проектов. Один из последних – линия по выпуску тонкого шоколада. Это аналог швейцарского.

«Наша фабрика единственная в Республике Беларусь выпускает пористые сорта шоколада, а также шоколада с крупными добавлениями в виде целых орехов», – рассказала заместитель генерального директора по производству Ольга Новоженцева.

Спрос на белорусскую кондитерскую продукцию есть не только в странах СНГ. Активны и китайские покупатели.



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На гомельской фабрике после модернизации все этапы производства – от подачи сырья до упаковки – стали автоматизированными.
 
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