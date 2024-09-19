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Белорусский экспорт в СНГ вышел на двухлетний максимум. Один из лидеров – пищевая промышленность
19.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экспорт Беларуси в СНГ вышел на двухлетний максимум. Один из лидеров – пищевая промышленность. Чтобы удовлетворить спрос, предприятия перешли на усиленный режим работы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Круглосуточно и без выходных работают на гомельской фабрике. Конвейер не останавливается. После модернизации все этапы производства – от подачи сырья до упаковки – автоматизированы. Это помогло ускорить процесс.
Продукцию фабрики раскупают на внутреннем рынке и за рубежом. Оценивают перспективы сотрудничества с белорусскими кондитерами и гости из Ханты-Мансийского автономного округа. Приехали на экскурсию. Речь не просто о поставках в магазины.
Часть сырья на фабрике – из России. Получился производственный тандем.
«Наша фабрика единственная в Республике Беларусь выпускает пористые сорта шоколада, а также шоколада с крупными добавлениями в виде целых орехов», – рассказала заместитель генерального директора по производству Ольга Новоженцева.
Спрос на белорусскую кондитерскую продукцию есть не только в странах СНГ. Активны и китайские покупатели.
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На гомельской фабрике после модернизации все этапы производства – от подачи сырья до упаковки – стали автоматизированными.
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