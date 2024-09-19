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Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Как это повлияет на инвесторов и рынок
19.09.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года
Криптовалютная платформа BYNEX работает с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Республики Беларусь. Указ № 367 внес уточнения к приведенным в Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» нормам проведения сделок с криптовалютами для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь. Наглядно изменения объема прав физических лиц и индивидуальных предпринимателей эксперты компании отобразили в форме таблицы:
* Операторы — операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, иные резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие соответствующий вид деятельности.
— Аналогичные требования о работе исключительно с операторами для проведения криптовалютных сделок были установлены для юридических лиц изначально Декретом № 8, — уточняют специалисты BYNEX. — ИП-резиденты ПВТ в дополнение к указанным правам могут также создавать и размещать токены через оператора. Криптоплатформа BYNEX продолжит оказывать услуги оператора в прежнем режиме, обеспечивая возможность совершения сделок по приобретению и отчуждению криптовалют. Все текущие и новые клиенты смогут проводить планируемые сделки в соответствии с требованиями законодательства. Клиенты, которые пользовались сервисами иностранных платформ смогут заменить их функционалом действующих площадок в Беларуси.
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Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Как это повлияет на инвесторов и рынок
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