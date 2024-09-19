Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Как это повлияет на инвесторов и рынок

Источник материала: ProBusiness





Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года подписал указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)», который поменял некоторые правила игры для крипторынка. Документ вступил в силу на следующий день. Основная суть изменений — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели — резиденты Парка высоких технологий, имеют право совершать сделки с токенами исключительно через криптобиржи, зарегистрированные в Беларуси. Эксперты белорусской криптовалютной платформы BYNEX рассказали «Про бизнес», как уточнения, приведенные в указе, отразятся на работе этой индустрии и на инвесторах в криптоактивы.

Криптовалютная платформа BYNEX работает с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Республики Беларусь. Указ № 367 внес уточнения к приведенным в Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» нормам проведения сделок с криптовалютами для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь. Наглядно изменения объема прав физических лиц и индивидуальных предпринимателей эксперты компании отобразили в форме таблицы:

Было (Декрет № 8) Стало (Декрет № 8 + Указ № 367) 1 владеть токенами без изменений 2 с учетом особенностей, установленных Декретом, совершать следующие операции: 2.1. майнинг, без изменений 2.2. хранение токенов в виртуальных кошельках, без изменений 2.3. обмен токенов на иные токены, без изменений 2.4. их приобретение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги в целях инициирования совершения сделок (операций) по приобретению токенов передают, перечисляют (переводят) белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги исключительно операторам* 2.5. отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги перечисление (перевод) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям — резидентам Парка высоких технологий, белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, полученных от совершения ими сделок (операций) по отчуждению токенов, допускается исключительно операторами* 3. дарить без изменений 4. завещать токены без изменений

* Операторы — операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, иные резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие соответствующий вид деятельности.



