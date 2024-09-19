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Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Как это повлияет на инвесторов и рынок

19.09.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года подписал указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)», который поменял некоторые правила игры для крипторынка. Документ вступил в силу на следующий день. Основная суть изменений — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели — резиденты Парка высоких технологий, имеют право совершать сделки с токенами исключительно через криптобиржи, зарегистрированные в Беларуси. Эксперты белорусской криптовалютной платформы BYNEX рассказали «Про бизнес», как уточнения, приведенные в указе, отразятся на работе этой индустрии и на инвесторах в криптоактивы.

Криптовалютная платформа BYNEX работает с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Республики Беларусь. Указ № 367 внес уточнения к приведенным в Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» нормам проведения сделок с криптовалютами для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь. Наглядно изменения объема прав физических лиц и индивидуальных предпринимателей эксперты компании отобразили в форме таблицы:

 

Было (Декрет № 8)

Стало (Декрет № 8 + Указ № 367)

1

владеть токенами

без изменений

2

с учетом особенностей, установленных Декретом, совершать следующие операции:

2.1.

майнинг,

без изменений

2.2.

хранение токенов в виртуальных кошельках,

без изменений

2.3.

обмен токенов на иные токены,

без изменений

2.4.

их приобретение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги

в целях инициирования совершения сделок (операций) по приобретению токенов передают, перечисляют (переводят) белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги исключительно операторам*

2.5.

отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги

перечисление (перевод) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям — резидентам Парка высоких технологий, белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, полученных от совершения ими сделок (операций) по отчуждению токенов, допускается исключительно операторами*

3.

дарить

без изменений

4.

завещать токены

без изменений

* Операторы — операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, иные резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие соответствующий вид деятельности.


— Аналогичные требования о работе исключительно с операторами для проведения криптовалютных сделок были установлены для юридических лиц изначально Декретом № 8, — уточняют специалисты BYNEX. — ИП-резиденты ПВТ в дополнение к указанным правам могут также создавать и размещать токены через оператора. Криптоплатформа BYNEX продолжит оказывать услуги оператора в прежнем режиме, обеспечивая возможность совершения сделок по приобретению и отчуждению криптовалют. Все текущие и новые клиенты смогут проводить планируемые сделки в соответствии с требованиями законодательства. Клиенты, которые пользовались сервисами иностранных платформ смогут заменить их функционалом действующих площадок в Беларуси.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года подписал указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)», который поменял некоторые правила игры для...
 
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