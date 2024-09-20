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«Хватит кланяться импортному яблоку»: Лукашенко поручил поддержать садоводов Беларуси
20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить объем производства отечественных яблок – такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства посетил фермерское хозяйство в Минской области, передает телеканал «МИР 24».
Белорусскому лидеру показали
Президенту рассказали о развитии садоводства по всей стране. Беларусь обеспечивает себя яблоками с сентября по февраль. Чтобы увеличить запасы, нужны новые сорта и дополнительные хранилища.
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Президент пообещал поддерживать хозяйство и выделить, если нужно, дополнительные площади.
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