«Хватит кланяться импортному яблоку»: Лукашенко поручил поддержать садоводов Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить объем производства отечественных яблок – такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства посетил фермерское хозяйство в Минской области, передает телеканал «МИР 24».

Белорусскому лидеру показали яблоневый сад осенних и зимних сортов . На каждом гектаре здесь больше двух тысяч деревьев. Аграрии используют капельный полив и плоды собирают исключительно вручную. Ученые помогают вывести новые сорта – более урожайные и длительного хранения. Президент пообещал поддерживать хозяйство и выделить, если нужно, дополнительные площади. Также предложил расширять бизнес за пределы Минской области.

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было свое яблоко. Чтобы люди были обеспечены. Потребность у нас большая. Но для этого нужны хранилища. Чтобы поляки не размахивали, или кто там, яблоками, «возьмите у нас». Надо свое», – отметил Александр Лукашенко.

Президенту рассказали о развитии садоводства по всей стране. Беларусь обеспечивает себя яблоками с сентября по февраль. Чтобы увеличить запасы, нужны новые сорта и дополнительные хранилища.