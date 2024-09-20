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Беларусь и Россия начали подготовку к Спартакиаде сильнейших спортсменов
20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спортивные федерации Беларуси и России совместно готовятся к Спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним и летним видам спорта. По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, они пройдут в следующем году и будут открытыми для всех стран, передает телеканал «МИР 24».
Недавние Игры стран БРИКС показали высокий интерес к открытому формату проведения соревнований. Подготовка к новым турнирам уже идет по всей России: от Смоленской области до Красноярского края. В 2025 году Союзное государство примет более 400
Спартакиада сильнейших спортсменов Беларуси и России по зимним и летним видам спорта пройдет в следующим году.
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В 2025 году Союзное государство примет более 400 российско-белорусских соревнований.
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