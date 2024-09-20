Беларусь и Россия начали подготовку к Спартакиаде сильнейших спортсменов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивные федерации Беларуси и России совместно готовятся к Спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним и летним видам спорта. По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, они пройдут в следующем году и будут открытыми для всех стран, передает телеканал «МИР 24».

Недавние Игры стран БРИКС показали высокий интерес к открытому формату проведения соревнований. Подготовка к новым турнирам уже идет по всей России: от Смоленской области до Красноярского края. В 2025 году Союзное государство примет более 400 соревнований российских и белорусских спортсменов , их число за три года выросло в 20 раз. Идет работа и над качеством проведения мероприятий.

«В первую очередь, стоит обратить внимание в летних видах спорта на такие виды, как легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, плавание. В зимних видах спорта – традиционные биатлон, лыжные гонки. Мы эти темы очень подробно обсудили, и очень важно, чтобы всех возрастов спортсмены имели практику и не были ущемлены в правах участия в спортивных соревнованиях», – отметил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

«Активизация по линии спорта есть и будет продолжаться. Наши спортсмены всегда с удовольствием соревнуются с белорусами – это азарт и борьба сильнейших, побеждают лучшие – как наши, так и белорусские спортсмены», – добавил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Спартакиада сильнейших спортсменов Беларуси и России по зимним и летним видам спорта пройдет в следующим году.