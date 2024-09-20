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Представители Центризбиркомов стран СНГ обсудили электоральные кампании на форуме в Минске

20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители Центризбиркомов стран СНГ обсудили электоральные кампании на форуме в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Исполнительный комитет СНГ

Законодательства стран СНГ отвечают общепринятым нормам проведения свободных и открытых выборов. К такому выводу пришли эксперты на научно-практической конференции в рамках Международного электорального форума в Минске, передает «МИР 24».

Площадка для подведения итогов собрала несколько сотен человек. Это те, кто организовывает, проводит электоральные кампании и разрабатывает избирательное законодательство. Форум стал площадкой для обмена опытом. В интересах одних стран цифровизация избирательного процесса, другие готовы защищать электоральный суверенитет.

«Прискорбно, что международное наблюдение используют как инструмент вмешательства. Как это делается? Делается очень просто. Государство приглашает международных наблюдателей, они прибывают в страну и делают так называемые промежуточные отчеты. И в этом отчете уже масса каких-то недостатков, ими же самими и придуманных», – рассказал директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ Иван Мушкет.

«В частности, с Республикой Беларусь у нас очень хорошие связи по обмену опытом, по обмену наблюдателями во время выборов», – отметил член ЦИК Азербайджана Фуад Муса Оглы.

Встреча представителей Центризбиркомов стран Содружества прошла в Национальной библиотеке Беларуси. Гости поучаствовали в открытии экспозиции «Книги в дар президенту». Для выставки их передал лидер государства Александр Лукашенко. Редкие издания ему дарили в разное время руководители стран, в том числе и СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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Форум стал площадкой для обмена опытом. В интересах одних стран – цифровизация избирательного процесса, другие готовы защищать электоральный суверенитет.
 
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