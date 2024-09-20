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Представители Центризбиркомов стран СНГ обсудили электоральные кампании на форуме в Минске
20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Законодательства стран СНГ отвечают общепринятым нормам проведения свободных и открытых выборов. К такому выводу пришли эксперты на научно-практической конференции в рамках
Площадка для подведения итогов собрала несколько сотен человек. Это те, кто организовывает, проводит электоральные кампании и разрабатывает избирательное законодательство. Форум стал площадкой для обмена опытом. В интересах одних стран цифровизация избирательного процесса, другие готовы защищать электоральный суверенитет.
Встреча представителей Центризбиркомов стран Содружества прошла в Национальной библиотеке Беларуси. Гости поучаствовали в открытии экспозиции «Книги в дар президенту». Для выставки их передал лидер государства Александр Лукашенко. Редкие издания ему дарили в разное время руководители стран, в том числе и СНГ.
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Форум стал площадкой для обмена опытом. В интересах одних стран – цифровизация избирательного процесса, другие готовы защищать электоральный суверенитет.
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