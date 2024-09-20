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Честный и открытый бизнес взамен на льготы: как в Беларуси работают сельские магазины?
20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в этом году открылось около 80 новых сельских магазинов. Они помогают делать жизнь в деревнях комфортнее. А для предпринимателей предусмотрены льготы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Жительница агрогородка Инна Лойко готовит много разнообразных блюд. В магазине рядом с домом теперь продаются разные виды мяса, овощи и зелень.
А бизнесмен Денис Волков пока не успел оценить преимущества льгот. Свой магазин открыл месяц назад. Ставку сделал на полезные в хозяйстве товары. Рядом несколько деревень и дачных поселков. Купить здесь можно и грабли, и банки для заготовок.
«В общем, по республике в сельской местности открыто 75 торговых объектов и 11 объектов общественного питания. Это достаточно хороший показатель, это обозначает то, что субъекты хозяйствования идут работать в сельскую местность», – рассказала начальник Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Мельникова.
Взамен от предпринимателей честный и открытый бизнес. Так, цены на продукты не дороже, чем в городах. Стоимость товаров в Беларуси находится под контролем государства. Всего в Беларуси около 23 тысяч сельских населенных пунктов.
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