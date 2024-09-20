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Честный и открытый бизнес взамен на льготы: как в Беларуси работают сельские магазины?

20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в этом году открылось около 80 новых сельских магазинов. Они помогают делать жизнь в деревнях комфортнее. А для предпринимателей предусмотрены льготы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Жительница агрогородка Инна Лойко готовит много разнообразных блюд. В магазине рядом с домом теперь продаются разные виды мяса, овощи и зелень.

«Всего хватает, что душа желает, пожалуйста: фрукты свежие, овощи, все, что хочешь, хлеб всегда свежий, молочная продукция хорошая. Конечно, лучше, у нас три магазина на деревне. В шаговой доступности все, тут близенько, вообще хорошо», – рассказала жительница агрогородка Инна Лойко.

Предприниматели признают: покупатели сегодня требовательные. Часть продукции привозят под заказ. Хозяину этой торговой точки Ивану Белых с бизнесом помогают жена и льготы от государства. Например, тарифы на электроэнергию стали ниже на 40%.

«Это очень большая помощь как бы, потому что электричество, я вам скажу, холодильники и кондиционеры, они тянут средства. От двух до трех тысяч киловатт в месяц», – рассказал индивидуальный предприниматель Иван Белых.

А бизнесмен Денис Волков пока не успел оценить преимущества льгот. Свой магазин открыл месяц назад. Ставку сделал на полезные в хозяйстве товары. Рядом несколько деревень и дачных поселков. Купить здесь можно и грабли, и банки для заготовок.

«Берут как бытовую химию, так и абразивный всякий материал для стройки, сверла, чайники покупают, мясорубки, садовый инвентарь тоже берут. Льготы предусмотрены, 50% по налогам», – рассказал индивидуальный предприниматель Денис Волков.

Налог на прибыль уменьшится вдвое с первого октября. Другие льготы для тех, кто открывает магазины на селе, по указу президента начали действовать с начала года. Бизнесменов освободили от налога на недвижимость, земельного и арендной платы за государственные участки.

«В общем, по республике в сельской местности открыто 75 торговых объектов и 11 объектов общественного питания. Это достаточно хороший показатель, это обозначает то, что субъекты хозяйствования идут работать в сельскую местность», – рассказала начальник Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Мельникова.

Взамен от предпринимателей честный и открытый бизнес. Так, цены на продукты не дороже, чем в городах. Стоимость товаров в Беларуси находится под контролем государства. Всего в Беларуси около 23 тысяч сельских населенных пунктов.



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Налог на прибыль уменьшится вдвое с октября. Другие льготы для тех по указу президента начали действовать с начала года.
 
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