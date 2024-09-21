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Самую креативную трудовую династию выбрали в Минске

21.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самую креативную трудовую династию выбрали в Минске. В артистизме на отраслевом конкурсе состязались 13 семей промышленников со всей страны, передает телеканал «МИР 24».

Общий трудовой стаж династии Масловских – 499 лет. Ее родоначальник Валерий Францевич устроился на автомобильный завод в 1968 году, скоро получил жилплощадь и перевез семью. С тех пор профессия передается из поколения в поколение. Его дочь Светлана для конкурса приготовила песню об истории семьи.

«У меня родители очень хотели, чтобы я пришла на автомобильный завод. Во-вторых, у нас очень мощная социальная поддержка на предприятии для молодых семей (я же пришла тоже молодая). И заработная плата всегда на уровне. У нас приветствуются именно династии. Приходят родители, потом приходят дети, и так вот развивается», – рассказала дочь основателя трудовой династии Светлана Сманцер.

На суд жюри Надежда Ореховская представила стихи о своей трудовой династии. Общий стаж 130 лет. Первой на лифтовой завод в 1973 году пришла ее мама. Теперь на предприятии работает вся семья, включая племянников.

«На работе есть обед, мы собираемся в столовой. Если тепло, то на улице. Встречаемся, да, есть возможность, и по работе пересекаемся. В какой-то степени семейный совет», – рассказала дочь основателя трудовой династии Надежда Ореховская.

Впервые в конкурсе приняли участие представители легкой промышленности. От имени правительства за вклад в экономику конкурсантов поблагодарил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Наградят победителей в День машиностроителя во Дворце Республики в Минске. Приз – холодильник белорусского производства.



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Теги: Минск
 
 
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В артистизме на отраслевом конкурсе состязались 13 семей промышленников.
 
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