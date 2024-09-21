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Самую креативную трудовую династию выбрали в Минске
21.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самую креативную трудовую династию выбрали в Минске. В артистизме на отраслевом конкурсе состязались 13 семей промышленников со всей страны, передает телеканал «МИР 24».
Общий трудовой стаж династии Масловских – 499 лет. Ее родоначальник Валерий Францевич устроился на автомобильный завод в 1968 году, скоро получил жилплощадь и перевез семью. С тех пор
На суд жюри Надежда Ореховская представила стихи о своей трудовой династии. Общий стаж 130 лет. Первой на лифтовой завод в 1973 году пришла ее мама. Теперь на предприятии работает вся семья, включая племянников.
Впервые в конкурсе приняли участие представители легкой промышленности. От имени правительства за вклад в экономику конкурсантов поблагодарил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
Наградят победителей в День машиностроителя во Дворце Республики в Минске. Приз – холодильник белорусского производства.
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В артистизме на отраслевом конкурсе состязались 13 семей промышленников.
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