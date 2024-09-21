Лукашенко пообещал «подставить плечо» производителям яблок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил увеличить производство отечественных яблок. Глава государства посетил фермерское хозяйство в Минской области. Он осмотрел сады и хранилища и пообещал поддержать фруктовый бизнес, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Масштабы яблоневого «леса» президент оценил с вертолета. Фруктовые плантации занимают территорию в 100 гектаров. Конкуренция должна быть, заметил Александр Лукашенко. Руководство этой фермы попросило помочь показать коллегам технологии, поделиться опытом. Яблочное – направление перспективное для страны.

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было свое яблоко. Чтобы люди были обеспечены. Потребность у нас большая. Чтобы поляки не размахивали, или кто там, яблоками, «возьмите у нас». Надо свое. Вон оно, красотища», – оценил работу фермеров президент.

Красоту белорусскому лидеру показали на импровизированной экскурсии. Президент заметил: такого нет даже в южных регионах.

«Это чудо вообще. Я такого не видел. Гродно отдыхает», – заметил Лукашенко.

Местные сорта сверхурожайные. Фавориты – «Белорусское сладкое» и «Алеся». Деревья высаживают здесь интенсивным способом. То есть, плотно, две с половиной тысячи яблонь на гектар. Используют капельный полив и натуральную обработку.

Президент предложил расширять бизнес, выходить за пределы Минской области. В планах у местного фермера разбить еще 300 гектаров сада. И разводить новые сорта, пригодные для долгого хранения. Это нужно, чтобы обеспечить белорусов яблоками до следующего урожая.

За этими сортами будущее, считают специалисты. Но «будущее» под вопросом из-за административных процедур. Сорта не районированы. То есть, не прошли специальные научные испытания.