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Лукашенко пообещал «подставить плечо» производителям яблок
21.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил увеличить производство отечественных яблок. Глава государства посетил фермерское хозяйство в Минской области. Он осмотрел сады и хранилища и пообещал поддержать фруктовый бизнес, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Масштабы яблоневого «леса» президент оценил с вертолета. Фруктовые плантации занимают территорию в 100 гектаров. Конкуренция должна быть, заметил Александр Лукашенко. Руководство этой фермы попросило помочь показать коллегам технологии, поделиться опытом. Яблочное – направление перспективное для страны.
Красоту белорусскому лидеру показали на импровизированной экскурсии. Президент заметил: такого нет даже в южных регионах.
Местные сорта сверхурожайные. Фавориты – «Белорусское сладкое» и «Алеся». Деревья высаживают здесь интенсивным способом. То есть, плотно, две с половиной тысячи яблонь на гектар. Используют капельный полив и натуральную обработку.
Президент предложил расширять бизнес, выходить за пределы Минской области. В планах у местного фермера разбить еще 300 гектаров сада. И разводить новые сорта, пригодные для долгого хранения. Это нужно, чтобы обеспечить белорусов яблоками до следующего урожая.
За этими сортами будущее, считают специалисты. Но «будущее» под вопросом из-за административных процедур. Сорта не районированы. То есть, не прошли специальные научные испытания.
«Возьми на себя этот вопрос. Взвесь все «за» и «против». Надо разобраться со своими сортами и сделать все быстро. Это на контроле. И должна быть программа. Давайте конкретную программу. Надо сейчас решить этот вопрос, пока так называемые санкции. Российский рынок свободен. Но он не будет долго свободен», – обратился к работникам предприятия глава государства.
А эти яблоки покупают от Москвы до Хабаровска. Продегустировал и президент. Хороши оказались и напитки, которые производят из местного урожая.
Чтобы было больше и яблок, и продукции из них, нужны современные хранилища. Александр Лукашенко поручил чиновникам изучить финансовую часть вопроса и пообещал «подставить плечо» там, где будет необходимо.
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Глава государства посетил фермерское хозяйство в Минской области.
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