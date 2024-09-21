«Полеты приходится отменять примерно в 1 случае из 10». Белорус случайно стал пилотом воздушного шара и сделал на этом необычный бизнес

Источник материала: ProBusiness



Руслан Швадович.

Предприниматель Руслан Швадович не собирался связывать жизнь с небом, но все изменилось, когда руководство компании, в которой он работал, решило купить брендированный аэростат ради рекламных полетов. «Как только я впервые поднялся в воздух, меня буквально захватило это ощущение. Я понял, что без полетов не смогу жить» — отмечает Руслан. С тех пор прошло 12 лет, но парень не устал от необычного хобби и даже больше — сделал на этом прибыльный бизнес, преодолев долгий бюрократический путь к лицензии на коммерческие полеты. Сейчас в парке компании 3 аэростата, а спрос ежегодно растет минимум на 20%. Мы встретились с Русланом, чтобы узнать, как проходят полеты, сколько это стоит и какие трудности существуют в этом бизнесе.

«Пилотом аэростата стал случайно — работодатель купил шар и решил устроить полеты ради креативной рекламы компании»

— Я больше 12 лет в воздухоплавании, но эта история началась довольно случайно. Я не мечтал стать пилотом и после 9 класса поступил в колледж на экономиста. В то время это была популярная тема — экономисты, юристы… Родители видели в этой области хорошие карьерные перспективы, и с их подачи я пошел учиться. Потом встал вопрос о высшем образовании, придумывать что-то новое не хотелось и я продолжил обучение по специальности. В планах была работа в этой сфере, но жизнь распорядилась иначе. Мне предложили устроиться таможенным декларантом в крупную торговую сеть, где я задержался надолго и не думал о серьезных переменах в жизни.



Стабильная работа, хорошая зарплата и неплохие карьерные перспективы. Я собирался расти там и дальше, но все изменилось, когда руководство нашей компании загорелось идеей купить аэростат. В 2011 году для Беларуси это была новинка, кто-то из учредителей увидел брендированный аэростат другой фирмы и захотел приобрести такой же для своей. Купить его несложно, деньги тогда были, но проблема заключалась в обучении пилотов. У нас в отделе работал бывший летчик, ему дали задание собрать команду. Меня выбрали одним из пяти человек. Честно сказать, я не знал, что такое аэростат и с чем его едят, но было интересно. Я посоветовался с женой, она сказала: «Попробуй». Если бы сказала «нет», возможно, ничего бы не произошло. Поддержка в новых начинаниях очень важна.









Мы прошли теоретическое обучение в авиационном колледже в Минске и отправились на практику в Украину, где успешно налетали нужные часы. Когда я впервые поднялся в воздух, меня буквально захватило это ощущение. Я понял, что без полетов больше не смогу жить. Вернувшись, мы начали летать для компании. Это были бизнес-полеты — нам давали деньги на топливо, и мы просто летали ради рекламы. Но через несколько лет руководство сказало: «Пока хватит».

















Тогда я взял инициативу в свои руки. Сказал, что мне это нравится и я хочу продолжать летать. Предложил арендовать аэростат на выгодных условиях: у них эксклюзивная реклама, у меня — аренда лучшего оборудования в стране. Им предложение понравилось, и я начал заниматься воздухоплаванием самостоятельно.

Долгое время пришлось пребывать в статусе любителя, потому что в Беларуси авиационные правила очень строгие: если ты хочешь летать и зарабатывать на этом деньги, нужно иметь статус эксплуатанта, соответствовать установленным требованиям, разрабатывать документы, нанимать специалистов с квалификацией.

В какой-то момент мы с напарником из Витебска решили получить этот статус, несмотря ни на что. В то время в Беларуси было не больше 8 аэростатов, и конкуренции не наблюдалось. За год мы собрали все документы, подготовили команду и получили долгожданное разрешение в 2023 году. Это был огромный шаг вперед, ведь мы превратили хобби в полноценный бизнес и могли летать без ограничений.





«Многие думают, что зимой мы не летаем — это не так!»

Первым шагом после получения статуса стало увеличение количества полетов. Раньше мы летали в основном для рекламы и только в рамках компании, а теперь получили возможность предлагать полеты для широкой публики. Уже через несколько месяцев стало ясно, что спрос есть, и он растет. Люди видели наши полеты в небе, фотографировались на фоне аэростатов и делились этими моментами в соцсетях. Это дало отличный результат в части привлечения новой аудитории.

















Наши клиенты варьируются от молодых пар, которые хотят сделать предложение руки и сердца, до семей с детьми, которые пришли вместе, чтобы провести незабываемое время. Возрастная категория тоже широкая: у нас летают и дети от 6 лет, и пожилые люди до 80 лет. Одни приходят с определенной целью — отметить важное событие, юбилей или день рождения, другие просто давно мечтали полетать на воздушном шаре. Интересно, что многие клиенты приходят по сертификатам, которые им дарят друзья или родственники. По этому каналу получаем около 50% заказов. Остальные 50% узнают о нас через сарафанное радио, рекламу или просто увидев в небе аэростат.









Чем больше мы летаем, тем больше людей нас видит — это работает лучше всякой рекламы.

На данный момент средняя стоимость полета составляет около 400 рублей за человека. Это час полета, хотя минимальное время — 40 минут. Иногда полет длится и полтора часа, все зависит от того, где можно будет приземлиться. Есть разные варианты: можно летать в группе, а можно заказать индивидуальный полет. Групповой стоит 400 рублей на человека, но если вы собираете свою компанию, то стоимость может быть ниже, в зависимости от количества человек.





Самый бюджетный вариант — это полет в составе сборной группы. А вот индивидуальные полеты стоят дороже, но в их цену входят некоторые дополнительные услуги. Допуслуги — это вообще отдельная часть нашего бизнеса. Клиенты могут заказать фотосъемку с дрона, услуги фотографа, цветы, фуршет перед полетом и даже лимузин для трансфера. Сейчас у нас действует акция: при заказе индивидуального полета на 1−3 человек фотограф уже включен в стоимость. Это очень популярная услуга, особенно для предложений руки и сердца или семейных праздников.









Спрос на полеты растет каждый год примерно на 20% и я думаю, это связано с тем, что мы предлагаем не просто услугу, а уникальный опыт. Наши полеты — это нечто большее, чем просто путешествие на аэростате. Это целая церемония: мы подготавливаем аэростат, рассказываем клиентам о процессе, делаем красивые фото, а после полета проводим традиционный обряд с вручением сертификатов и шампанским.







Эти детали создают незабываемые эмоции, и это то, за что нас любят клиенты. Сезонность тоже влияет на спрос. Летом и в тёплое время года полеты, конечно, более востребованы. К сожалению, многие думают, что зимой на аэростатах не летают. Это не так! Зимой мы тоже летаем, и некоторые клиенты особенно ценят зимние полеты за возможность полюбоваться уникальными пейзажами за чашкой горячего кофе или чая. Особенность таких полетов также в том, что летать можно в течение всего светового дня, в отличие от остальных периодов, когда полеты осуществляются только в течение 3 часов с восхода солнца и не ранее чем за 2 часа до захода. Но большинство все равно нужно убеждать, что зимой не холоднее, чем летом, и это часть нашей работы с клиентами.





А эта работа — сложная и трудоемкая задача. Сейчас я сам занимаюсь формированием групп на полеты, веду переговоры, отвечаю на все запросы. Это требует много времени, и уже в ближайшее время я планирую нанять менеджера, который возьмет на себя этот фронт работы. Ведь клиенты — это не просто звонки и запись на полеты, это также формирование групп, организация дополнительных услуг, решение вопросов с переносами полетов. Отмены полетов — одна из самых сложных частей работы. Это происходит примерно в одном случае из десяти. Например, бывает, что все идеально по прогнозу, а на утро сильный туман, и мы вынуждены отменять полет прямо на старте. Клиенты рано встали, приехали, а мы им говорим, что полет отменен. Это непросто, но, к счастью, большинство понимает, что безопасность на первом месте, и относятся к этому лояльно. Мы всегда объясняем, что если не летаем, то только ради их безопасности. Наша цель — сделать так, чтобы каждый клиент ушел довольным. Мы стараемся подходить к любому полету с максимальной отдачей. Мне приятно видеть, как люди уходят с улыбками на лице, как они делятся впечатлениями с друзьями и как спустя время к нам приходят их знакомые по рекомендациям.





«К нам почти столько же авиационных требований, как к Белавиа»

Параллельно с ростом спроса нам пришлось серьезно подумать о том, как организовать бизнес изнутри. Мы понимали, что одного аэростата недостаточно для того, чтобы удовлетворить всех желающих. Поэтому начали планировать покупку дополнительных. Конечно, это недешево — стоимость одного аэростата может достигать 20−90 тысяч евро, но мы понимали — эта инвестиция окупится. Сейчас в нашем парке 3 аэростата, а количество полетов за прошлый год превысило 100, но пока это далеко не предел. При этом затраты тоже существенно возросли: нужно платить за обслуживание воздушных судов, повышение квалификации летного состава, зарплату сотрудников, покупать газ для полетов и арендовать транспорт. Сейчас рентабельность бизнеса составляет порядка 10−15%.





Пожалуй, самое сложное в нашем деле — соблюдение всех авиационных требований. В Беларуси авиационные правила почти одинаковы как для крупных авиакомпаний вроде «Белавиа», так и для нас, эксплуатантов аэростатов. Мы должны соблюдать все требования: иметь в штате соответствующих специалистов, поддерживать летную годность воздушных судов, проводить регулярные техосмотры. Здесь также накладывается огромный объем бумажной работы. Каждый аэростат должен быть зарегистрирован и иметь сертификат летной годности, а по итогу каждого полета заполняется отчетная документация. Например, у любого пилота есть летная книжка, где фиксируются часы налета. У нас также ведется бортовой журнал воздушного судна. Без этого авиация просто не работает. Конечно, соблюдать все требования — это трудная задача, но я всегда старался поддерживать хорошие отношения с авиационными властями, что очень помогало.





Когда возникали вопросы, Департамент по авиации всегда шел нам навстречу и подсказывал, как разобраться в сложных моментах.

Сложности возникали и с набором персонала. На данный момент в компании работает около 15 человек, если учитывать всех сотрудников, но основная часть команды — это пилоты, инженерно-технический персонал и специалист по безопасности полетов. Мы постоянно ищем новых людей, и этот процесс непростой. Воздухоплавание — это не только красивая работа, но и трудоемкая, особенно когда дело касается утренних полетов. Люди должны быть готовы вставать в 3−4 утра и работать в разных условиях, что подходит не всем.





Кроме того, обучение пилота — это небыстро и относительно дорого. Чтобы получить свидетельство, нужно пройти обучение, которое стоит порядка 3500 долларов, и налетать нужное количество часов с инструктором. Поэтому нам нужны люди, которые не просто хотят зарабатывать, а действительно увлечены воздухоплаванием. Это касается и команды сопровождения. Каждый аэростат требует минимум трех человек в команде: пилота и двух членов команды сопровождения. Без них полет невозможен, потому что они обеспечивают подготовку аэростата к взлету, сопровождение в процессе полета, встречают на посадке, помогают собрать оборудование и доставить команду и пассажиров обратно на место взлета. Одним словом, эта команда — важнейшая часть полета, и найти туда подходящих людей под сложный график трудновато, но сейчас мы справляемся преимущественно за счет привлечения друзей и знакомых.





Кстати, недавно моя супруга тоже стала пилотом. До этого она была частью команды сопровождения и помогала на земле.



Я видел, что ей это интересно, и она не равнодушна к тому, чем я занимаюсь. Идея с обучением родилась постепенно. Когда у нас появилась вакансия, я предложил: «А давай попробуешь, отучишься на пилота?» Она согласилась. В тот момент было важно, чтобы все произошло не только по моей инициативе, но и благодаря ее интересу к профессии. Она успешно прошла медицинскую комиссию в Минске, необходимую теоретическую и практическую подготовку в школе пилотов в Подмосковье и сдала необходимые экзамены. Уже в процессе обучения я видел, что она действительно стала получать удовольствие от полетов и от того, что делает.





Сейчас моя супруга — полноценный пилот нашей компании и проводит полеты наравне со мной. Это очень здорово, что мы можем летать вместе. Сейчас я пилотирую один аэростат, а она — другой. Каждый пилот — это командир воздушного судна, который несет полную ответственность за безопасность на борту, жизнь и здоровье пассажиров. Когда мы летаем вместе, есть возможность общаться во время полета, обсуждать детали и координировать друг друга. После каждого полета мы проводим послеполетные разборы и обсуждаем возникающие вопросы. Это обязательная часть нашей работы. Одновременно с этим мы всегда разделяем работу и личные отношения. Во время полетов каждый из нас — пилот, командир воздушного судна, который должен сосредоточиться на безопасности и выполнении задачи. В небе нет места для личных дел — это работа, и она требует максимальной концентрации. Уже после полета мы можем расслабиться и обсудить неформальные моменты, поделиться впечатлениями.





В части развития бизнеса у нас очень амбициозные планы. Я хочу, чтобы в Беларуси было как можно больше аэростатов. Пока в рамках нашей компании их три, но мы планируем расширяться. Моя глобальная цель — создать большое воздухоплавательное сообщество, где мы будем летать не в одиночку, а все вместе, делая этот вид развлечений доступным для большего числа людей. Я верю, что у нас есть все шансы для этого, ведь спрос на полеты стабильно растет. Здесь главный фактор для меня не просто бизнес, а личная страсть. Полеты на аэростате — это то, без чего я себя не представляю. Это не вопрос заработка денег, это вопрос внутреннего удовольствия. Каждый раз, поднимаясь в воздух, я испытываю ту же эйфорию, что и при первом полете. Я считаю это делом всей моей жизни.



