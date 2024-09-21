Электоральное будущее: белорусской молодежи рассказали о важности участия в выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла образовательная акция для молодежи. Темой дискуссии и развлекательных площадок стала важность участия в выборах, передает телеканал «МИР 24».

Форма интерактивная. На вопросы молодежи ответили государственные и общественные деятели. Выступили и белорусские артисты. Для гостей организовали настольные игры на тему выборов. Заработал и избирательный участок. В бюллетене можно было ответить на вопрос, что такое единство, и отправить его в урну для голосования. В мероприятии приняли участие и представители Центризбиркомов стран СНГ.

«Студенты так активно участвуют во всех заседаниях, во всех конференциях. И здесь мы видим – это отдельная тема, которую проводит Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь. А у нас в Кыргызстане тоже одна из главных проблем – это участие молодежи», – сказал член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Искендер Гайпкулов.

«Когда мы говорим о том, готовы ли мы чем-то поделиться или что-то воспринять, здесь важно понимать, что мы открыты для сотрудничества. Но у каждой страны, у каждого народа есть свои особенности, ментальные, исторические и поэтому мы, конечно, открыты для сотрудничества, мы рассказываем, как происходит это у нас, мы воспринимаем тот опыт, который накоплен избирательными органами других стран », – отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Алексей Башан.

Площадкой для обмена опытом в эти дни стал Международный электоральный форум в Минске . В его рамках ЦИК Беларуси выдвинул инициативу создания молодежного совета при консультативном совете руководителей избирательных органов государств СНГ. Такой орган считают важным для подготовки тех, кто в будущем будет организовывать и проводить электоральные кампании.