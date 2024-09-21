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Электоральное будущее: белорусской молодежи рассказали о важности участия в выборах
21.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошла образовательная акция для молодежи. Темой дискуссии и развлекательных площадок стала важность участия в выборах, передает телеканал «МИР 24».
Форма интерактивная. На вопросы молодежи ответили государственные и общественные деятели. Выступили и белорусские артисты. Для гостей организовали настольные игры на тему выборов. Заработал и избирательный участок. В бюллетене можно было ответить на вопрос, что такое единство, и отправить его в урну для голосования. В мероприятии приняли участие и представители Центризбиркомов стран СНГ.
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Для гостей организовали настольные игры на тему выборов, заработал и избирательный участок, где можно было ответить на вопрос, что такое единство.
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