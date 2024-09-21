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«Вся его жизнь – театр»: 75-летний юбилей актера Владимира Грицевского отметили в Беларуси
21.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заслуженный артист Республики Беларусь, актер первой труппы Театра-студии киноактера, сценарист и поэт Владимир Грицевский отметил 75-летие. Выпускник ВГИКа состоялся и как успешный режиссер, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
От телевизионной камеры он уходит и перед спектаклем не любит давать интервью. На его часах – 75 лет, и это время выхода на сцену.
Владимир Грицевский – актер первой труппы Театра-студии киноактера. В конце 1980 годов выпускник ВГИКа из набора режиссера Виктора Турова – «звездного белорусского курса» профессора Игоря Таланкина, – создавал вместе с молодой и амбициозной командой первый спектакль нового белорусского театра.
Вся его жизнь – театр. Одни из самых ярких ролей в спектаклях: «Мы идем смотреть Чапаева», «Последняя женщина сеньора Хуана», «Счастье мое». И в 75 лет у Владимира Грицевского каждый месяц не менее десяти выходов на сцену.
В юбилей на сцене звучит бардовская музыка. В том числе и самого Владимира Грицевского. Он автор музыки и слов. Еще в 1970 годы его произведения печатали в тех же песенниках, что и Высоцкого, и Окуджаву. Так что Владимиру Грицевскому есть что нового рассказать зрителю.
«Приходите в театр, без зрителя мы не можем, и зритель без нас не может. Я так надеюсь», – пригласил Владимир Грицевский.
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Выпускник ВГИКа состоялся и как успешный режиссер, и как сценарист художественного и документального кино.
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