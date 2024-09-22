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Опередить огонь: как белорусские спасатели борются с лесными пожарами
22.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси возросло число лесных пожаров. Только за прошлую неделю спасатели ликвидировали более 50 возгораний. Это антирекорд сезона. Как сотрудники МЧС контролируют обстановку, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Черные стволы деревьев и запах гари. Главный лесничий Анатолий Бульбочкин с коллегами осматривают место пожара, заливают водой возможное место возгорания. Ликвидировали быстро, работали с утра до позднего вечера. Пострадал не только лес, но и болота.
В центре управления МЧС специалисты дежурят у мониторов круглосуточно. С огнем счет всегда идет на минуты. Важно не пропустить возгорание и оперативно направить бригаду спасателей: за час может сгореть более гектара леса.
«Чтобы оперативно выявить очаги пожаров, мы используем данные космического мониторинга. Те данные, которые нам поступают с бортов авиации, которые патрулируют по определенным маршрутам. Информация поступает практически в режиме, близком к реальному времени. Через 15 минут обработанная информация поступает к нам», – отметил заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования МЧС Беларуси Алексей Андреенко.
Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. В Беларуси действует ограничение и даже полный запрет на посещение лесов, нельзя собирать грибы и ягоды. Активных любителей тихой охоты лесники ловят с поличным. Нарушителям грозит штраф до 480 белорусских, или 14 тысяч российских рублей. Такие меры сохраняют не только природу, но и человеческие жизни.
Любителей природного отдыха в жаркие дни ждут лесопарки и оборудованные места отдыха около водоемов.
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Важно не пропустить возгорание: за час может сгореть более гектара леса.
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