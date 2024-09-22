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Опередить огонь: как белорусские спасатели борются с лесными пожарами

22.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опередить огонь: как белорусские спасатели борются с лесными пожарами
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси возросло число лесных пожаров. Только за прошлую неделю спасатели ликвидировали более 50 возгораний. Это антирекорд сезона. Как сотрудники МЧС контролируют обстановку, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Черные стволы деревьев и запах гари. Главный лесничий Анатолий Бульбочкин с коллегами осматривают место пожара, заливают водой возможное место возгорания. Ликвидировали быстро, работали с утра до позднего вечера. Пострадал не только лес, но и болота.

«Особенностью этого пожара была удаленность и труднодоступность этого участка. Но и, конечно же, большой фронт огня. Люди, подъехавшие по гравийной дороге, были вынуждены более двух километров пробираться по центру. А подъезд техники был по заросшим дорогам, которые надо было прорезать», – рассказал главный лесничий Крупского лесхоза Анатолий Бульбочкин.

За лесами специалисты наблюдают с земли и неба. Для этого задействуют авиацию. Патрулируют каждый день. В воздухе сотрудники МЧС проводят больше двух часов. Информацию оперативно передают в лесхозы и коллегам-спасателям.

«У нас в штате есть и десантники-пожарные, они при выполнении патрулирования на вертолетах по три человека с ранцами. При обнаружении небольших очагов пожара выполняется посадка вертолетов рядом и с помощью этих ранцев они тушат пожар», – пояснил начальник авиации МЧС Беларуси Тадеуш Курсевич.

В центре управления МЧС специалисты дежурят у мониторов круглосуточно. С огнем счет всегда идет на минуты. Важно не пропустить возгорание и оперативно направить бригаду спасателей: за час может сгореть более гектара леса.

Почему горят леса и сколько Россия тратит на ликвидацию пожаров?

«Чтобы оперативно выявить очаги пожаров, мы используем данные космического мониторинга. Те данные, которые нам поступают с бортов авиации, которые патрулируют по определенным маршрутам. Информация поступает практически в режиме, близком к реальному времени. Через 15 минут обработанная информация поступает к нам», – отметил заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования МЧС Беларуси Алексей Андреенко.

Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. В Беларуси действует ограничение и даже полный запрет на посещение лесов, нельзя собирать грибы и ягоды. Активных любителей тихой охоты лесники ловят с поличным. Нарушителям грозит штраф до 480 белорусских, или 14 тысяч российских рублей. Такие меры сохраняют не только природу, но и человеческие жизни.

«Ситуация очень напряженная. К сожалению, значительно увеличилось количество возгораний в экологических системах, в том числе лесных пожаров, торфяных. Общее увеличение по сравнению с предыдущим периодом в пять раз. Граждане посещают и оставляют после себя вот такие серьезные ущербы», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Любителей природного отдыха в жаркие дни ждут лесопарки и оборудованные места отдыха около водоемов.



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Важно не пропустить возгорание: за час может сгореть более гектара леса.
 
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