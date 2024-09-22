Опередить огонь: как белорусские спасатели борются с лесными пожарами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возросло число лесных пожаров. Только за прошлую неделю спасатели ликвидировали более 50 возгораний. Это антирекорд сезона. Как сотрудники МЧС контролируют обстановку, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Черные стволы деревьев и запах гари. Главный лесничий Анатолий Бульбочкин с коллегами осматривают место пожара, заливают водой возможное место возгорания. Ликвидировали быстро, работали с утра до позднего вечера. Пострадал не только лес, но и болота.

«Особенностью этого пожара была удаленность и труднодоступность этого участка. Но и, конечно же, большой фронт огня. Люди, подъехавшие по гравийной дороге, были вынуждены более двух километров пробираться по центру. А подъезд техники был по заросшим дорогам, которые надо было прорезать», – рассказал главный лесничий Крупского лесхоза Анатолий Бульбочкин.

За лесами специалисты наблюдают с земли и неба . Для этого задействуют авиацию. Патрулируют каждый день. В воздухе сотрудники МЧС проводят больше двух часов. Информацию оперативно передают в лесхозы и коллегам-спасателям.

«У нас в штате есть и десантники-пожарные, они при выполнении патрулирования на вертолетах по три человека с ранцами. При обнаружении небольших очагов пожара выполняется посадка вертолетов рядом и с помощью этих ранцев они тушат пожар», – пояснил начальник авиации МЧС Беларуси Тадеуш Курсевич.

В центре управления МЧС специалисты дежурят у мониторов круглосуточно. С огнем счет всегда идет на минуты. Важно не пропустить возгорание и оперативно направить бригаду спасателей: за час может сгореть более гектара леса.

Почему горят леса и сколько Россия тратит на ликвидацию пожаров?