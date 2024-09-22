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Проблемы фитнес-центров, необычные подкасты и рынок офисов: новости бизнеса за 16-22 сентября 2024 года

22.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Нововведения для покупателей криптовалют, рейтинг инвестиционной привлекательности белорусских районов и фильмы с полезными инсайтами для международной торговли. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Владелица сети фитнес-центров Lifestyle Мария Бахвалова рассказала, что происходит в спортивной индустрии после прошлогодней аккредитации.

Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Объясняем, как это повлияет на инвесторов и рынок.

Появился рейтинг районов Беларуси по степени привлекательности для инвестиций.

Полезное для бизнеса

Рассказываем, почему руководитель должен регулярно встречаться с каждым сотрудником, говорить об успехах и проблемах.

Агент по коммерческой недвижимости ГК «Твоя столица» Антон Алейников Минска и как лучше договариваться арендаторам с собственниками">поделился, что происходит на рынке офисов Минска и как лучше договариваться арендаторам с собственниками.

Собрали 3 урока из фильмов для международной торговли.

Истории бизнеса

Предпринимательница и тренер по голосу Татьяна Сивакова недавно создала контент-студию, которая выходит за рамки обычного видеопроизводства. Ее концепция — не просто помещение для записи подкастов или reels, а место, где можно зафиксировать семейные истории, оставить послания потомкам и сохранить важные моменты на годы вперед. Эта идея возникла из личного опыта — Татьяна всегда стремилась к тому, чтобы помочь людям раскрыть свои лучшие качества через правильную речь и умение выразить свои мысли. Ее студия — продолжение этого стремления, но уже в более глубоком формате. Читайте о важности навыков коммуникации в бизнесе, управленческих болях и личной работе с аудиторией проекта.

Предприниматель Руслан Швадович не собирался связывать жизнь с небом, но все изменилось, когда руководство компании, в которой он работал, решило купить брендированный аэростат ради рекламных полетов. «Как только я впервые поднялся в воздух, меня буквально захватило это ощущение. Я понял, что без полетов не смогу жить» — отмечает Руслан. С тех пор прошло 12 лет, но парень не устал от необычного хобби и даже больше — сделал на этом прибыльный бизнес, преодолев долгий бюрократический путь к лицензии на коммерческие полеты. Сейчас в парке компании 3 аэростата, а спрос ежегодно растет минимум на 20%. Мы встретились с Русланом, чтобы узнать, как проходят полеты, сколько это стоит и какие трудности существуют в этом бизнесе.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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