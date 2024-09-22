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Проблемы фитнес-центров, необычные подкасты и рынок офисов: новости бизнеса за 16-22 сентября 2024 года
22.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нововведения для покупателей криптовалют, рейтинг инвестиционной привлекательности белорусских районов и фильмы с полезными инсайтами для международной торговли. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Владелица сети фитнес-центров Lifestyle Мария Бахвалова
Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи.
Появился
Полезное для бизнеса
Агент по коммерческой недвижимости ГК «Твоя столица» Антон Алейников Минска и как лучше договариваться арендаторам с собственниками">поделился, что происходит на рынке офисов Минска и как лучше договариваться арендаторам с собственниками.
Собрали
Истории бизнеса
Предпринимательница и тренер по голосу Татьяна Сивакова недавно создала контент-студию, которая выходит за рамки обычного видеопроизводства. Ее концепция — не просто помещение для записи подкастов или reels, а место, где можно зафиксировать семейные истории, оставить послания потомкам и сохранить важные моменты на годы вперед. Эта идея возникла из личного опыта — Татьяна всегда стремилась к тому, чтобы помочь людям раскрыть свои лучшие качества через правильную речь и умение выразить свои мысли. Ее студия — продолжение этого стремления, но уже в более глубоком формате.
Предприниматель Руслан Швадович не собирался связывать жизнь с небом, но все изменилось, когда руководство компании, в которой он работал, решило купить брендированный аэростат ради рекламных полетов. «Как только я впервые поднялся в воздух, меня буквально захватило это ощущение. Я понял, что без полетов не смогу жить» — отмечает Руслан. С тех пор прошло 12 лет, но парень не устал от необычного хобби и даже больше — сделал на этом прибыльный бизнес, преодолев долгий бюрократический путь к лицензии на коммерческие полеты. Сейчас в парке компании 3 аэростата, а спрос ежегодно растет минимум на 20%. Мы
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Проблемы фитнес-центров, необычные подкасты и рынок офисов: новости бизнеса за 16-22 сентября 2024 года
Нововведения для покупателей криптовалют, рейтинг инвестиционной привлекательности белорусских районов и фильмы с полезными инсайтами для международной...
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