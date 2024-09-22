Проблемы фитнес-центров, необычные подкасты и рынок офисов: новости бизнеса за 16-22 сентября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Нововведения для покупателей криптовалют, рейтинг инвестиционной привлекательности белорусских районов и фильмы с полезными инсайтами для международной торговли. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Владелица сети фитнес-центров Lifestyle Мария Бахвалова рассказала , что происходит в спортивной индустрии после прошлогодней аккредитации.

Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Объясняем , как это повлияет на инвесторов и рынок.

Появился рейтинг районов Беларуси по степени привлекательности для инвестиций.

Полезное для бизнеса

Рассказываем , почему руководитель должен регулярно встречаться с каждым сотрудником, говорить об успехах и проблемах.

Агент по коммерческой недвижимости ГК «Твоя столица» Антон Алейников Минска и как лучше договариваться арендаторам с собственниками">поделился, что происходит на рынке офисов Минска и как лучше договариваться арендаторам с собственниками.

Собрали 3 урока из фильмов для международной торговли.

Истории бизнеса

Предпринимательница и тренер по голосу Татьяна Сивакова недавно создала контент-студию, которая выходит за рамки обычного видеопроизводства. Ее концепция — не просто помещение для записи подкастов или reels, а место, где можно зафиксировать семейные истории, оставить послания потомкам и сохранить важные моменты на годы вперед. Эта идея возникла из личного опыта — Татьяна всегда стремилась к тому, чтобы помочь людям раскрыть свои лучшие качества через правильную речь и умение выразить свои мысли. Ее студия — продолжение этого стремления, но уже в более глубоком формате. Читайте о важности навыков коммуникации в бизнесе, управленческих болях и личной работе с аудиторией проекта.