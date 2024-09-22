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Чем машины на водороде лучше электромобилей?

22.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Если использовать газ в качестве топлива для транспорта, то это приведет к синергетическому эффекту для смежных отраслей Союзного государства. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный во время совместного заседания нескольких комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча состоялась в китайско-белорусском индустриальном парке.

Преимуществом газа Завальный назвал отсутствие необходимости субсидировать цены на горючее и дальнейший переход на водород. На основных видах атомных и тепловых электростанциях энергия появляется благодаря паровой турбине. Из-за этого коэффициент полезного действия варьируется от 20% до 30%. Однако прямое сжигание метана в двигателе увеличивает КПД до 60%. Специалист посчитал перспективой белорусский проект, который направлен на разработку самосвалов на водородном топливе.

«Еще непонятно, что с батареей делать. Если взять углеродный след и честно его посчитать, электромобиль и автомобиль на газомотоном топливе, они равнозначны», – рассказал Завальный.

Заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз рассказал, что в стране газ используется как топливо с 1984 года, когда была создана первая газовая заправочная станция. Теперь в республике подобных сооружений 28. Специалисты пожелали использовать такое топливо в грузоперевозках и такси, информирует радио Sputnik.

Ранее стало известно, как предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля. Она может не только испортить внешний вид машины, но и негативно сказаться на ее аэродинамических свойствах.



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Специалист посчитал перспективой белорусский проект, который направлен на разработку самосвалов на водородном топливе.
 
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