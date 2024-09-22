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Все свое: сезонные ярмарки сельхозпродукции открылись в Беларуси
22.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали работать сезонные ярмарки сельхозпродукции. На них
У Галины Довгаленак поход на ярмарку – основная программа выходного дня. Овощи к зиме закупает постепенно. В списке лук, морковь, картофель. Нравятся пенсионерке и цены.
На прилавках только отечественные продукты. Все попадает сюда с огородов и фермерских полей. Ирина Головастая держит свое хозяйство. Каждый выходной загружает машину и едет торговать в столицу.
Один из самых ходовых товаров осенью – королева болот клюква. Сейчас ее замораживают, а зимой варят компоты. Подсластить жизнь можно медом. Его на ярмарке десятки видов. Пасечники обещают продукт с приставкой «эко».
У прилавков с продуктами вахту несут волонтеры. Помогают пожилым носить покупки прямо до дома или квартиры. Доставить тяжелый мешок картошки в любую точку готовы на машине.
В Минске в выходные дни ярмарки разворачиваются в каждом районе. Для удобства ввели формат торговли и в будни. Таких точек в столице 99. Качество продукции проверяют в лабораториях.
Кроме сезонных овощей, здесь можно найти и множество других продуктов. Для дачников есть большой выбор саженцев.
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Таких точек в столице 99 – качество товаров проверяют в лабораториях, а у прилавков дежурят волонтеры.
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