Все свое: сезонные ярмарки сельхозпродукции открылись в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали работать сезонные ярмарки сельхозпродукции. На них торгуют отечественные производители , передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

У Галины Довгаленак поход на ярмарку – основная программа выходного дня. Овощи к зиме закупает постепенно. В списке лук, морковь, картофель. Нравятся пенсионерке и цены.

«Вот я по полтора рубля купила лук, и мне хватит этого лука до следующей ярмарки, от осени и до осени. Очень нравится. Я люблю лучок подвялить, картошечку в мундире и побольше лучка, огурчика, капусточки», – рассказала жительница Минска Галина Довгаленак.

На прилавках только отечественные продукты. Все попадает сюда с огородов и фермерских полей. Ирина Головастая держит свое хозяйство. Каждый выходной загружает машину и едет торговать в столицу.

«Выращиваю на своем участке, достался от бабушки с дедушкой, не хотелось, чтобы пустовал. Ну вот так потихонечку, где-то излишки, где-то себе оставляешь, где-то знакомым, друзьям и по городу. Третий год занимаемся уже, третий год приезжаем на эту ярмарочку. Слава богу, люди приходят, узнают, продуктивно», – поделилась продавец овощей Ирина Головастая.

Один из самых ходовых товаров осенью – королева болот клюква. Сейчас ее замораживают, а зимой варят компоты. Подсластить жизнь можно медом. Его на ярмарке десятки видов. Пасечники обещают продукт с приставкой «эко».

«Пасека лесная, кругом и болота, и лес, и речка с поймой, поэтому в основном дикоросы, очень вкусный мед, богатый на микроэлементы и витамины. Привез я его в разном виде – и в емкостях, и в сотах. Есть мед майский, это сады, одуванчик, мед акации с липой», – пояснил продавец меда Юрий Шинкевич.

У прилавков с продуктами вахту несут волонтеры. Помогают пожилым носить покупки прямо до дома или квартиры. Доставить тяжелый мешок картошки в любую точку готовы на машине.

«Это пенсионеры, ветераны или люди, у которых есть какая-нибудь группа инвалидности, которым будет в тяжесть это все перетаскивать. Сегодня у нас девять волонтеров», – рассказал волонтер Тимофей Макаенка.

В Минске в выходные дни ярмарки разворачиваются в каждом районе. Для удобства ввели формат торговли и в будни. Таких точек в столице 99. Качество продукции проверяют в лабораториях.

«Если говорить о производителях, у них на сегодняшний день, естественно, есть все – и санитарные документы, и другие подтверждающие качество производимой продукции. Поэтому жители города могут быть спокойны, продукция соответствует всем необходимым нормам и требованиям», – отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Кроме сезонных овощей, здесь можно найти и множество других продуктов. Для дачников есть большой выбор саженцев.