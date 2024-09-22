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День без автомобиля: жители Беларуси пересели на велосипеды и общественный транспорт
22.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В автобусах и трамваях наплыв безбилетников, а в метро пропускают без жетонов. В День без автомобиля водителям страны проезд бесплатный. Главное – не забыть взять с собой техпаспорт и права.
В парках и скверах пит-стоп у велодорожек. За езду на экологичном транспорте бонусом от администрации города идет здоровый перекус. Некоторые жители спешат или смущаются, но многие подходят.
На празднике экологии в столичном парке проходят самые разные активности. Можно также посмотреть на выставку «зеленого» транспорта или арендовать электросамокат для прогулки. Только по Минску таких девайсов больше 10 тысяч. Ежегодно интерес к этому транспорту растет: это быстро, удобно и никаких пробок. Новичков азам обучают на месте.
К культуре персональных средств мобильности присоединяется не только молодежь. Александр Воронин с моноколесом познакомился в 65 и с тех пор активно рассекает улицы города на своем девайсе. К удивленным взглядам уже привык. Такому вниманию даже рад. Говорит, на дороге главное – уважение ко всем участникам движения.
Такая акция не только сплачивает белорусов, но и позволяет пересмотреть свои будничные привычки. Ведь только в Минске в День без автомобиля концентрация углекислого газа снижается на 20%.
В Беларуси акция «День без автомобиля» проводится уже 16 лет подряд.
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Такая акция не только сплачивает белорусов, но и позволяет пересмотреть свои будничные привычки.
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