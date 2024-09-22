День без автомобиля: жители Беларуси пересели на велосипеды и общественный транспорт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всемирный день без автомобиля отмечают почти во всех городах Беларуси. Автолюбители в этот день пересаживаются на общественный транспорт или велосипеды. За это их ждут сюрпризы и бонусы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В автобусах и трамваях наплыв безбилетников, а в метро пропускают без жетонов. В День без автомобиля водителям страны проезд бесплатный. Главное – не забыть взять с собой техпаспорт и права.

«Я выступаю за экологию. Когда есть возможность и государство это поддерживает, я только за. Наш город очень маленький по размерам, поэтому это очень даже удобно. Особенно, когда бесплатно, катайся хоть закатайся», – рассказала минчанка Вера Кравцова.

В парках и скверах пит-стоп у велодорожек. За езду на экологичном транспорте бонусом от администрации города идет здоровый перекус. Некоторые жители спешат или смущаются, но многие подходят.

«Людей бодрит. Витамины, какие-то подарки. Мелочи, но приятно. Я пять лет уже езжу, и с возрастом борьба, мне 55 лет, я бегу от возраста», – поделилась велосипедистка Оксана.

На празднике экологии в столичном парке проходят самые разные активности. Можно также посмотреть на выставку «зеленого» транспорта или арендовать электросамокат для прогулки. Только по Минску таких девайсов больше 10 тысяч. Ежегодно интерес к этому транспорту растет: это быстро, удобно и никаких пробок. Новичков азам обучают на месте.