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День без автомобиля: жители Беларуси пересели на велосипеды и общественный транспорт

22.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День без автомобиля: жители Беларуси пересели на велосипеды и общественный транспорт
 Фото: МТРК «Мир»

Всемирный день без автомобиля отмечают почти во всех городах Беларуси. Автолюбители в этот день пересаживаются на общественный транспорт или велосипеды. За это их ждут сюрпризы и бонусы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В автобусах и трамваях наплыв безбилетников, а в метро пропускают без жетонов. В День без автомобиля водителям страны проезд бесплатный. Главное – не забыть взять с собой техпаспорт и права.

«Я выступаю за экологию. Когда есть возможность и государство это поддерживает, я только за. Наш город очень маленький по размерам, поэтому это очень даже удобно. Особенно, когда бесплатно, катайся хоть закатайся», – рассказала минчанка Вера Кравцова.

В парках и скверах пит-стоп у велодорожек. За езду на экологичном транспорте бонусом от администрации города идет здоровый перекус. Некоторые жители спешат или смущаются, но многие подходят.

«Людей бодрит. Витамины, какие-то подарки. Мелочи, но приятно. Я пять лет уже езжу, и с возрастом борьба, мне 55 лет, я бегу от возраста», – поделилась велосипедистка Оксана.

На празднике экологии в столичном парке проходят самые разные активности. Можно также посмотреть на выставку «зеленого» транспорта или арендовать электросамокат для прогулки. Только по Минску таких девайсов больше 10 тысяч. Ежегодно интерес к этому транспорту растет: это быстро, удобно и никаких пробок. Новичков азам обучают на месте.

Принцип несложный: снять самокат с подножки, встать на платформу, оттолкнуться и нажать на кнопку. Лучший вариант и для прогулок, и для поездки на работу. Но передвигаться, как и за рулем, можно только с 18 и трезвым.

К культуре персональных средств мобильности присоединяется не только молодежь. Александр Воронин с моноколесом познакомился в 65 и с тех пор активно рассекает улицы города на своем девайсе. К удивленным взглядам уже привык. Такому вниманию даже рад. Говорит, на дороге главное – уважение ко всем участникам движения.

«Прохожие нормально реагируют. Самое главное – их не пугать, не проскакивать мимо них, не разгоняться. Если мешают, просто попросить. Привлекло меня то, что он достаточно компактный, быстроходный по сравнению с велосипедом. Он не занимает много места, можно ходить в магазин, пускают даже в поликлинику», – рассказал владелец моноколеса Александр Воронин.

Такая акция не только сплачивает белорусов, но и позволяет пересмотреть свои будничные привычки. Ведь только в Минске в День без автомобиля концентрация углекислого газа снижается на 20%.

В Беларуси акция «День без автомобиля» проводится уже 16 лет подряд.



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Теги: Минск
 
 
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Такая акция не только сплачивает белорусов, но и позволяет пересмотреть свои будничные привычки.
 
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