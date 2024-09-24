ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ивент Intro Day от ZBORKA LABS - 30 сентября 2024, присоединяйтесь!

24.09.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA INTRO DAY, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам

Ивент Intro Day от ZBORKA LABS состоится 30 сентября 2024 года, 17:30 в конференц-зале Willing (ул. Ленина, 50)

Формат: Офлайн.

Стоимость: Для зрителей вход по предварительной регистрации (количество мест ограничено).

На мероприятии вас ждет:

— Напряженная борьба за внимание инвесторов и шанс получить финансирование.

— Полезные знакомства и возможность найти единомышленников.

— Вдохновляющая атмосфера и заряд мотивации.

Цель этого мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать инновационные стартапы представителям разных бизнес-секторов, инвестиционным ангелам, СМИ и другим приглашённым. ZBORKA LABS стремится вдохновить молодёжь, основателей и предпринимателей, подчеркивая, что в Беларуси есть возможности для создания успешных продуктов, а также укрепить имидж белорусского стартап-сообщества.

Об организаторе: ZBORKA LABS — это лаборатория стартапов, ориентированная на создание будущего через инновации. За время своего существования ZBORKA LABS провела 5 потоков акселерации и запустила более 25 продуктов на рынок, создала сообщества для дизайнеров, специалистов в области бизнес-аналитики, продуктовых менеджеров, менеджеров проектнов и скрам-мастеров, стояла у истоков создания TON Community Беларусь и помогала в его развитии.

Стань участником:

Заполните заявку участника, получите пригласительное письмо и приходите на Intro Day.

P. S. Количество мест ограничено. Вход возможен только при наличии письма-приглашения.

Контактная информация: сайт, инстаграм

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA INTRO DAY, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник «Рев оленей» в Беловежской пуще: как звучат мелодии любви у рогатых?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2024
Mir24.TV Belarus
24.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика