Ивент Intro Day от ZBORKA LABS - 30 сентября 2024, присоединяйтесь!

Источник материала: ProBusiness





Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA INTRO DAY, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам

Ивент Intro Day от ZBORKA LABS состоится 30 сентября 2024 года, 17:30 в конференц-зале Willing (ул. Ленина, 50)

Формат: Офлайн.

Стоимость: Для зрителей вход по предварительной регистрации (количество мест ограничено).

На мероприятии вас ждет:

— Напряженная борьба за внимание инвесторов и шанс получить финансирование.

— Полезные знакомства и возможность найти единомышленников.

— Вдохновляющая атмосфера и заряд мотивации.

Цель этого мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать инновационные стартапы представителям разных бизнес-секторов, инвестиционным ангелам, СМИ и другим приглашённым. ZBORKA LABS стремится вдохновить молодёжь, основателей и предпринимателей, подчеркивая, что в Беларуси есть возможности для создания успешных продуктов, а также укрепить имидж белорусского стартап-сообщества.

Об организаторе: ZBORKA LABS — это лаборатория стартапов, ориентированная на создание будущего через инновации. За время своего существования ZBORKA LABS провела 5 потоков акселерации и запустила более 25 продуктов на рынок, создала сообщества для дизайнеров, специалистов в области бизнес-аналитики, продуктовых менеджеров, менеджеров проектнов и скрам-мастеров, стояла у истоков создания TON Community Беларусь и помогала в его развитии.

Стань участником:

Заполните заявку участника , получите пригласительное письмо и приходите на Intro Day.

P. S. Количество мест ограничено. Вход возможен только при наличии письма-приглашения.