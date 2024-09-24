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Ивент Intro Day от ZBORKA LABS - 30 сентября 2024, присоединяйтесь!
24.09.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA INTRO DAY, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам
Ивент Intro Day от ZBORKA LABS состоится 30 сентября 2024 года, 17:30 в конференц-зале Willing (ул. Ленина, 50)
Формат: Офлайн.
Стоимость: Для зрителей вход по предварительной регистрации (количество мест ограничено).
На мероприятии вас ждет:
— Напряженная борьба за внимание инвесторов и шанс получить финансирование.
— Полезные знакомства и возможность найти единомышленников.
— Вдохновляющая атмосфера и заряд мотивации.
Цель этого мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать инновационные стартапы представителям разных бизнес-секторов, инвестиционным ангелам, СМИ и другим приглашённым. ZBORKA LABS стремится вдохновить молодёжь, основателей и предпринимателей, подчеркивая, что в Беларуси есть возможности для создания успешных продуктов, а также укрепить имидж белорусского стартап-сообщества.
Об организаторе: ZBORKA LABS — это лаборатория стартапов, ориентированная на создание будущего через инновации. За время своего существования ZBORKA LABS провела 5 потоков акселерации и запустила более 25 продуктов на рынок, создала сообщества для дизайнеров, специалистов в области бизнес-аналитики, продуктовых менеджеров, менеджеров проектнов и скрам-мастеров, стояла у истоков создания TON Community Беларусь и помогала в его развитии.
Стань участником:
P. S. Количество мест ограничено. Вход возможен только при наличии письма-приглашения.
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Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA INTRO DAY, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам
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