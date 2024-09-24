Лукашенко ознакомился с боевыми возможностями белорусских беспилотников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил белорусскому военпрому создавать как можно больше своих комплектующих. Такое заявление президент сделал во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.

Основное внимание – беспилотным летательным аппаратам и средствам борьбы с ними. Президенту показали новейшие модели и те, что были доработаны – всего более 30 образцов. Увидел глава государства и технику в деле. Одна из новинок военпрома – боеприпасы, которые предназначены для дронов. Оснащенные ими беспилотные авиакомплексы «Квадро-М», «Миротворец» и «Ловчий» успешно выполнили задачи и поразили все намеченные цели. Перспективы развития сектора Александр Лукашенко обсудил на совещании с военными.

«Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать... Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело – наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», – заявил Александр Лукашенко.

Представители Госвоенпрома доложили президенту, что отечественные разработки способны отвечать на современные вызовы и угрозы.