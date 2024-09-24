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Лукашенко ознакомился с боевыми возможностями белорусских беспилотников
24.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил белорусскому военпрому создавать как можно больше своих комплектующих. Такое заявление президент сделал во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.
Основное внимание – беспилотным летательным аппаратам и средствам борьбы с ними. Президенту показали новейшие модели и те, что были доработаны – всего более 30 образцов. Увидел глава государства и технику в деле. Одна из новинок военпрома – боеприпасы, которые предназначены для дронов. Оснащенные ими беспилотные авиакомплексы «Квадро-М», «Миротворец» и «Ловчий» успешно выполнили задачи и поразили все намеченные цели. Перспективы развития сектора Александр Лукашенко обсудил на совещании с военными.
Представители Госвоенпрома доложили президенту, что отечественные разработки способны отвечать на современные вызовы и угрозы.
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Президент Беларуси посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области.
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