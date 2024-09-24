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Леонид Анфимов: Страны СНГ будут наращивать взаимную торговлю
24.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны Содружества будут наращивать взаимную торговлю. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. В Минске прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества.
Обсудили на встрече и ход подготовки к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества, которые пройдут в начале октября в Москве.
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В Минске прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества.
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