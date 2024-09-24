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Леонид Анфимов: Страны СНГ будут наращивать взаимную торговлю

24.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Леонид Анфимов: Страны СНГ будут наращивать взаимную торговлю
 Фото: Исполнительный комитет СНГ

Страны Содружества будут наращивать взаимную торговлю. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. В Минске прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества.

Среди главных тем – реализация договора о свободной торговле. Сейчас товарооборот между странами Содружества всего лишь 19%. По словам заместителя генсека СНГ, эти цифры надо увеличивать. Также на встрече обсудили деятельность Совета Межправительственной фельдъегерской связи и обозначили культурные столицы СНГ до 2027 года. Ими станут Лачин в Азербайджане, армянский город Мегри и белорусский Молодечно. На заседании приняли ряд документов.

«Это заявления «Об укреплении взаимодействия между государствами СНГ в области искусственного интеллекта гражданского назначения» и «О принципах обеспечения евразийской безопасности между странами мира», – сообщил Леонид Анфимов.

Обсудили на встрече и ход подготовки к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества, которые пройдут в начале октября в Москве.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества.
 
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