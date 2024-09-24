Ольга Шпилевская: У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Она встретилась со своей вьетнамской коллегой Ха Тхи Нга.

Они уже увидели некоторые отечественные предприятия, исторические и культурные объекты, ознакомились с направлениями социальной политики Беларуси. Также делегация встретилась и с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Особый интерес вызвали подходы к организации системы здравоохранения, финансовой поддержки семей и, в частности, матерей, сохранении традиционных ценностей и работе с молодежью.

«Это вопросы гендерного равенства, к счастью, они у нас прописаны в Конституции, все решается по закону. Поэтому здесь есть, чему им у нас поучиться, а нам, безусловно, есть, чему поучиться у них. Конечно, это культурные обмены, туристические обмены, то есть мы видим, что точек соприкосновения и общих интересов может быть очень много», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Общая миссия работы наших союзов женщин – это пропаганда, это воспитание патриотизма, это забота о гендерном равенстве. Мы должны делать все для того, чтобы молодежь была патриотична, а наши страны процветали», – отметила президент Союза женщин Вьетнама Ха Тхи Нга.

Всего в составе делегации из Вьетнама в Беларусь приехали девять активисток.