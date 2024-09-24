ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ольга Шпилевская: У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве

24.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ольга Шпилевская: У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Она встретилась со своей вьетнамской коллегой Ха Тхи Нга.

Они уже увидели некоторые отечественные предприятия, исторические и культурные объекты, ознакомились с направлениями социальной политики Беларуси. Также делегация встретилась и с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Особый интерес вызвали подходы к организации системы здравоохранения, финансовой поддержки семей и, в частности, матерей, сохранении традиционных ценностей и работе с молодежью.

«Это вопросы гендерного равенства, к счастью, они у нас прописаны в Конституции, все решается по закону. Поэтому здесь есть, чему им у нас поучиться, а нам, безусловно, есть, чему поучиться у них. Конечно, это культурные обмены, туристические обмены, то есть мы видим, что точек соприкосновения и общих интересов может быть очень много», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Общая миссия работы наших союзов женщин – это пропаганда, это воспитание патриотизма, это забота о гендерном равенстве. Мы должны делать все для того, чтобы молодежь была патриотична, а наши страны процветали», – отметила президент Союза женщин Вьетнама Ха Тхи Нга.

Всего в составе делегации из Вьетнама в Беларусь приехали девять активисток.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская встретилась со своей вьетнамской коллегой Ха Тхи Нга.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко ознакомился с боевыми возможностями белорусских беспилотников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2024
Mir24.TV Belarus
24.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика