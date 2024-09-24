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Ольга Шпилевская: У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве
24.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У женщин Беларуси и Вьетнама много точек соприкосновения в сотрудничестве. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Она встретилась со своей вьетнамской коллегой Ха Тхи Нга.
Они уже увидели некоторые отечественные предприятия, исторические и культурные объекты, ознакомились с направлениями социальной политики Беларуси. Также делегация встретилась и с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Особый интерес вызвали подходы к организации системы здравоохранения, финансовой поддержки семей и, в частности, матерей, сохранении традиционных ценностей и работе с молодежью.
Всего в составе делегации из Вьетнама в Беларусь приехали девять активисток.
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Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская встретилась со своей вьетнамской коллегой Ха Тхи Нга.
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