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«Марафон единства» в Беларуси охватит все регионы страны. Как готовятся к акции?
25.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всебелорусская акция «Марафон единства» будет масштабной и охватит все регионы страны. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. В Минске прошла встреча с журналистами, на которой организаторы поделились ходом подготовки к марафону.
В дополнение к шоу организуют встречи с именитыми деятелями, диалоговые площадки, конкурсы. Программу разработали для разных возрастов. К ней присоединятся тысячи людей. Поучаствуют и десятки крупных белорусских блогеров с общим охватом аудитории в несколько миллионов зрителей. Первым марафон примет город Молодечно 11 октября.
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В Минске прошла встреча с журналистами, на которой организаторы поделились ходом подготовки к марафону.
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