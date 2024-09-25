«Марафон единства» в Беларуси охватит все регионы страны. Как готовятся к акции?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусская акция «Марафон единства» будет масштабной и охватит все регионы страны. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. В Минске прошла встреча с журналистами, на которой организаторы поделились ходом подготовки к марафону.



Старт акции дал Александр Лукашенко во время празднования Дня народного единства. Идея возникла как продолжение фестиваля «Беларусь – моя песня». Для выступления региональных коллективов предоставили одну из лучших площадок – Дворец Республики. Так показали культурное многообразие страны. Лучшее из этих концертов теперь соберут в один творческий проект, который прокатится по 13 городам Беларуси.

«Концерт очень понравился зрителю, логичное и естественное продолжение. И у главы государства огромное желание, и у всех нас, у организаторов, чтобы этот концерт, конечно, где-то в трансформированном, в адаптированном виде, но увидела вся страна», – заявила пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

«Марафон единства» в виде концертов, в виде локальных мероприятий доедет в каждый регион нашей страны, в разных регионах разное количество городов мы охватим, но тем не менее каждый регион мы посетим. Как правило, это будет двухдневная программа из мероприятий различной направленности. Эта программа будет завершаться как раз-таки большим концертом», – сообщила руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон единства» Анна Лукашенко.

В дополнение к шоу организуют встречи с именитыми деятелями, диалоговые площадки, конкурсы. Программу разработали для разных возрастов. К ней присоединятся тысячи людей. Поучаствуют и десятки крупных белорусских блогеров с общим охватом аудитории в несколько миллионов зрителей. Первым марафон примет город Молодечно 11 октября.