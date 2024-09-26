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Развитие транспорта и строительство жилья обсудили парламентарии Беларуси
26.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Объем грузоперевозок в Беларуси за восемь месяцев текущего года вырос на 13,5%, а логистические пути с запада переориентируются на восток. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей.
Обсудили и новации в строительстве жилья. Так, господдержку на возведение домов теперь можно получить в городах и поселках, где создаются и развиваются предприятия.
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В Минске состоялось совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.
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