Развитие транспорта и строительство жилья обсудили парламентарии Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объем грузоперевозок в Беларуси за восемь месяцев текущего года вырос на 13,5%, а логистические пути с запада переориентируются на восток. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей.



По словам вице-премьера, в транспортной отрасли растет не только грузооборот, но также пассажиропотоки. Скоро страну ждет масштабное обновление автопарка: это касается не только столицы, но и регионов. Ставка также на выстраивание новых логистических цепочек и обеспечение транспортной доступности даже самых отдаленных населенных пунктов.

«Путь человека из деревни, предположим, в город, вызывает определенные трудности. Может быть требуется заезд этого автобуса с отклонением от маршрута два-три километра, чтобы можно было довезти людей. Если рядом железная дорога, возможна остановка электрички или поезда для того, чтобы человеку можно было добраться до места назначения», – отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Обсудили и новации в строительстве жилья. Так, господдержку на возведение домов теперь можно получить в городах и поселках, где создаются и развиваются предприятия.