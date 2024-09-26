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Развитие транспорта и строительство жилья обсудили парламентарии Беларуси

26.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие транспорта и строительство жилья обсудили парламентарии Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объем грузоперевозок в Беларуси за восемь месяцев текущего года вырос на 13,5%, а логистические пути с запада переориентируются на восток. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей.

По словам вице-премьера, в транспортной отрасли растет не только грузооборот, но также пассажиропотоки. Скоро страну ждет масштабное обновление автопарка: это касается не только столицы, но и регионов. Ставка также на выстраивание новых логистических цепочек и обеспечение транспортной доступности даже самых отдаленных населенных пунктов.

«Путь человека из деревни, предположим, в город, вызывает определенные трудности. Может быть требуется заезд этого автобуса с отклонением от маршрута два-три километра, чтобы можно было довезти людей. Если рядом железная дорога, возможна остановка электрички или поезда для того, чтобы человеку можно было добраться до места назначения», – отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Обсудили и новации в строительстве жилья. Так, господдержку на возведение домов теперь можно получить в городах и поселках, где создаются и развиваются предприятия.



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