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А1 выходит на рынок виртуального хостинга и предлагает доступное решение для бизнеса

26.09.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


А1 расширила перечень высокотехнологичных услуг для бизнеса: клиентам компании стал доступен виртуальный хостинг, позволяя все необходимые ресурсы и дополнительные услуги получать в одном месте на базе дата-центра А1. Новый сервис предлагает сочетание оптимальной стоимости и широкого набора инструментов для запуска и размещения любых интернет-ресурсов, ориентированных на потребности малых и средних предприятий: от блогов и интернет-магазинов до корпоративных сайтов и лендингов.

Особенностью данного вида хостинга является использование виртуального веб-сервера. Такой подход позволяет значительно сократить и финансовые затраты, и время, необходимое на запуск сайта. Дисковое пространство, необходимое программное обеспечение и средства обеспечения безопасности предоставляются со стороны А1. При этом в зависимости от потребностей того или иного клиента количество сайтов, которые он может разместить на виртуальном хостинге А1, достигает 20, а количество баз данных – 50, чего вполне достаточно даже для нужд веб-студий и разработчиков.

Помимо предоставления возможности размещения сайта, баз данных и выделения необходимого пространства на быстром SSD-диске, пользователям виртуального хостинга от А1 вне зависимости от выбранного тарифного плана доступен целый ряд полезных ресурсов. Среди них конструктор для создания сайтов, инструменты для резервного копирования, круглосуточная техническая поддержка и встроенная почта, которую можно сделать корпоративной и легко управлять с помощью удобного web-клиента прямо из браузера. Кроме того, запущенные сайты могут бесплатно получать SSL-сертификат для подтверждения подлинности сайтов и использования зашифрованного соединения, а доступ к виртуальному серверу осуществляется по защищенному протоколу SSH. Для взаимодействия с сервером используется интуитивно понятный веб-интерфейс без необходимости приобретать и устанавливать дополнительное программное обеспечение.

В рамках новой услуги А1 предлагает четыре тарифных плана, которые позволяют гибко масштабировать свои проекты под любые задачи:

  1. Basic – для лендингов и простых сайтов;
  2. Standard – для корпоративных сайтов и персональных блогов;
  3. Business – для интернет-магазинов и корпоративных порталов;
  4. Business Pro – для разработчиков и веб-студий.

Размер абонентской платы для пользователей виртуального хостинга А1 стартует от 6 рублей в месяц. А в течение первых 14 дней для любого тарифного плана предусмотрен бесплатный тестовый период.

Детально ознакомиться с подробностями нового предложения можно по ссылке.

 
 
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А1 расширила перечень высокотехнологичных услуг для бизнеса: клиентам компании стал доступен виртуальный хостинг, позволяя все необходимые ресурсы и...
 
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