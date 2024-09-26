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Лукашенко: За пятилетку мы должны отшлифовать Беларусь, привести ее в идеальное состояние
26.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уделять внимание убыточным предприятиям, развитию инфраструктуры в регионах и восстановлению сельхозтехники – такое напутствие Александр Лукашенко дал новым руководителям местной вертикали власти. Президент провел кадровые назначения.
Председателей городских и районных исполкомов глава государства поблагодарил за то, что согласились на высокие должности в непростое время. Впереди президентская предвыборная кампания. А нынешних управленцев Лукашенко назвал основой вертикали власти в стране. Также президент назначил руководителей ряда государственных предприятий.
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Президент Беларуси провел кадровые назначения. Он дал напутствие новым руководителям местной вертикали власти.
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