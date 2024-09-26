Лукашенко: За пятилетку мы должны отшлифовать Беларусь, привести ее в идеальное состояние

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уделять внимание убыточным предприятиям, развитию инфраструктуры в регионах и восстановлению сельхозтехники – такое напутствие Александр Лукашенко дал новым руководителям местной вертикали власти. Президент провел кадровые назначения.

«На вас ляжет основная нагрузка в экономике. Особенно в сельском хозяйстве. Если в экономике будет нормально, с другими вопросами мы справимся. Накормить людей – это прежде всего. Вы, как хозяева, должны прийти, осмотреться и вперед. Не надо ничего ломать, крошить, надо восстанавливать. За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние», – заявил белорусский лидер.

Председателей городских и районных исполкомов глава государства поблагодарил за то, что согласились на высокие должности в непростое время. Впереди президентская предвыборная кампания. А нынешних управленцев Лукашенко назвал основой вертикали власти в стране. Также президент назначил руководителей ряда государственных предприятий.