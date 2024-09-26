ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ольга Шпилевская о IV Евразийском женском форуме: Женское движение в мире набирает обороты

26.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ольга Шпилевская о IV Евразийском женском форуме: Женское движение в мире набирает обороты
 Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Итоги IV Евразийского женского форума подводят в Санкт-Петербурге. В частности, были установлены контакты с крупнейшими в мире производителями изделий из кожи и достигнуты договоренности с другими странами в области здравоохранения. Каких еще результатов удалось достичь, обсудили представители белорусской делегации на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

«Весь мир начинает смотреть на женщин, поэтому любые форумы, которые проходят в международном формате, действительно очень полезны и важны. Во-первых, мы видим друг друга, слышим друг друга, можем обменяться контактами, можем обсудить какие-то проекты и проблемы, которые есть в разных странах, и вместе найти пути решения этих проблем», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

IV Евразийский женский форум собрал более полутора тысяч женщин-лидеров из 126 стран.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каких результатов удалось достичь в ходе мероприятия, представители белорусской делегации обсудили на встрече с председателем Совета Республики Национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: За пятилетку мы должны отшлифовать Беларусь, привести ее в идеальное состояние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2024
Mir24.TV Belarus
26.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика