Ольга Шпилевская о IV Евразийском женском форуме: Женское движение в мире набирает обороты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги IV Евразийского женского форума подводят в Санкт-Петербурге. В частности, были установлены контакты с крупнейшими в мире производителями изделий из кожи и достигнуты договоренности с другими странами в области здравоохранения. Каких еще результатов удалось достичь, обсудили представители белорусской делегации на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

«Весь мир начинает смотреть на женщин, поэтому любые форумы, которые проходят в международном формате, действительно очень полезны и важны. Во-первых, мы видим друг друга, слышим друг друга, можем обменяться контактами, можем обсудить какие-то проекты и проблемы, которые есть в разных странах, и вместе найти пути решения этих проблем», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

IV Евразийский женский форум собрал более полутора тысяч женщин-лидеров из 126 стран.