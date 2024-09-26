«Вы – основа вертикали власти»: Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в 12 районах и замминистров в шесть ведомств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сделать страну идеальной – такое поручение дал Александр Лукашенко новым руководителям местной вертикали власти. Президент Беларуси провел кадровые назначения.

«На вас ляжет основная нагрузка в экономике. Особенно в сельском хозяйстве. Если в экономике будет нормально, с другими вопросами мы справимся. Накормить людей – это прежде всего. Вы, как хозяева, должны прийти, осмотреться и вперед. Не надо ничего ломать, крошить, надо восстанавливать. За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние», – заявил белорусский лидер.

Белорусский лидер поручил уделять внимание убыточным предприятиям, развитию инфраструктуры в регионах, культуре земледелия и восстановлению сельхозтехники. Новых председателей 12 райисполкомов глава государства поблагодарил за то, что согласились на высокие должности в непростое время. Впереди президентская предвыборная кампания.

«Что там греха таить, среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время. А дальше как бог даст. А вы – основа вертикали власти. Вы впереди, лицом к лицу с людьми. Вам труднее всего. У вас не должно быть никакого сомнения, что мы не просто прорвемся, мы сделаем все то, что должны сделать. Люди нам верят, доверяют, и мы не должны обмануть их ожидания», – подчеркнул Лукашенко.

Также президент согласовал назначения замминистров в шести ведомствах и руководителей ряда государственных предприятий.