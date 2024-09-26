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«Вы – основа вертикали власти»: Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в 12 районах и замминистров в шесть ведомств
26.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сделать страну идеальной – такое поручение дал Александр Лукашенко новым руководителям местной вертикали власти.
Белорусский лидер поручил уделять внимание убыточным предприятиям, развитию инфраструктуры в регионах, культуре земледелия и восстановлению сельхозтехники. Новых председателей 12 райисполкомов глава государства поблагодарил за то, что согласились на высокие должности в непростое время. Впереди президентская предвыборная кампания.
Также президент согласовал назначения замминистров в шести ведомствах и руководителей ряда государственных предприятий.
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«Вы – основа вертикали власти»: Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в 12 районах и замминистров в шесть ведомств
Президент Беларуси провел кадровые назначения. Он поручил уделять внимание убыточным предприятиям, развитию инфраструктуры в регионах, культуре земледелия и...
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