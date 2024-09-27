От «Поезда Победы» до республиканских строек. Волонтеры Союзного государства договорились о новых совместных проектах

Один из общих проектов – «Поезд Победы». Это инсталляция с эффектом погружения, размещенная прямо в составе поезда. Итоги этого года подвели на совместной встрече.

«Мы обучили дистанционно более 600 белорусских волонтеров. В этом году они сопровождали поезд в 21 городе Беларуси. Мы очень довольны сотрудничеством в этой сфере. У волонтерского движения в Беларуси есть огромный потенциал, потому что у людей, которые живут здесь, есть то самое неравнодушие», – активист волонтерского движения Валерия Марченко.

Республиканские стройки – «вотчина» белорусского волонтерства. Около 300 студентов Минского машиностроительного колледжа готовят к сдаче третью ветку метро.

«С апреля мы участвуем в подобных мероприятиях и очень часто присоединяемся к «Минскметрострою». Самое главное для меня то, что, посещая эту станцию, я буду понимать, что приложил к строительству свою руку, что я в этом участвовал», – отметил студент Максим Видунов.

В следующем году работа волонтерского движения Союзного государства будет ориентирована на 80-летие Победы.