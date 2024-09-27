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От «Поезда Победы» до республиканских строек. Волонтеры Союзного государства договорились о новых совместных проектах
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дорожные карты по развитию совместного волонтерского движения Беларуси и России подписали на
Белорусское волонтерское движение пока невелико, но в вопросе спецподготовки новых добровольцев серьезно преуспело. Российская делегация увезет домой белорусские воркбуки: «Как научиться помогать» и «Волонтерский навигатор».
Один из общих проектов – «Поезд Победы». Это инсталляция с эффектом погружения, размещенная прямо в составе поезда. Итоги этого года подвели на совместной встрече.
Республиканские стройки – «вотчина» белорусского волонтерства. Около 300 студентов Минского машиностроительного колледжа готовят к сдаче третью ветку метро.
В следующем году работа волонтерского движения Союзного государства будет ориентирована на 80-летие Победы.
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От «Поезда Победы» до республиканских строек. Волонтеры Союзного государства договорились о новых совместных проектах
Дорожные карты по развитию совместного волонтерского движения Беларуси и России подписали на молодежном форуме в Минске.
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