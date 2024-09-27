Источник материала: ProBusiness





Франшиза предполагает право работать под брендом другой компании, использовать ее бизнес-модель и технологии, бренд-буки и фирменный стиль, правила работы и обслуживания клиентов, а иногда и материальные ресурсы. В мире существуют тысячи таких бизнес-моделей «напрокат». А значит и десятки тысяч предпринимателей заключают договора франчайзинга. «Про бизнес» поговорил с руководителем направления защиты брендов REVERA Belarus Павлом Клеменцовым о том, какие ошибки наиболее часто встречаются при заключении подобных договоров.

Павел Клеменцов

Руководитель направления защиты брендов REVERA Belarus

— При всей своей привлекательности франшиза — это сложная договорная модель, имеющая ряд особенностей как на уровне нормативного регулирования, так и вне правового поля, а также иногда свою специфику в каждой отдельной юрисдикции. И зачастую, стороны, обращаясь к этой бизнес-модели, не осознают эти сложности и особенности. А порой совершают ошибки, которые могут повлиять как на эффективное ведение бизнеса, так и на их отношения в будущем, и даже, в некоторых случаях, повлечь ответственность, потерю доверия, финансовых ресурсов и репутации…

Поэтому постарайтесь избегать этих пяти ошибок:

Ошибка № 1. Непонимание сторонами самой сути такого вида договора

Это самая распространенная ошибка. Договор франчайзинга часто путают с другими типами договора, и в первую очередь с обычным лицензионным договором в отношении товарного знака. А иногда в целом называют любую передачу прав на объект интеллектуальной собственности франшизой. Некоторые полагают, что лицензионный договор — это упрощенный вариант договора франчайзинга, однако это не совсем так.

Действительно, полное название договора франчайзинга по белорусскому законодательству — договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга): глава 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь. То есть это на самом деле лицензия, однако более сложная, чем просто лицензия на товарный знак.

Так, согласно статье 910 ГК, по договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный срок либо без указания срока лицензионный комплекс, включающий право использования фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя.





А согласно статье 985 ГК, по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, отличие этих договоров в том, что лицензионный договор направлен на использование лишь отдельных объектов интеллектуальной собственности (например, может включать один или несколько товарных знаков), в то время как предметом договора франчайзинга является целый комплекс исключительных прав — на фирменное наименование, товарный знак, патент, дизайн, секрет производства (ноу-хау), может также включать объекты авторского права, программы ЭВМ, базы данных и др.

Еще оно важное отличие — это уровень контроля со стороны правообладателя (франчайзера). В рамках франчайзинга правообладатель более жестко контролирует использование своего бренда, поскольку все пользователи (франчайзи) действуют в пределах общей системы. Правообладатель предоставляет пользователю техническую и коммерческую документацию, инструкции и правила по использованию бренда, следит за соблюдением всех принятых им стандартов, может контролировать место размещения офиса и его оформление, рекламу и продвижение, а также функционирование бизнеса в целом. При этом пользователь очень ограничен в самостоятельности, так как основные вопросы, связанные с ведением бизнеса, решает правообладатель, или такие вопросы необходимо согласовывать с ним.

Кроме того, договор франчайзинга отличается тем, что в нем может быть предусмотрен ряд ограничений прав пользователя, в частности правообладатель может устанавливать запрет на осуществление конкурирующей с правообладателем деятельности и реализацию товаров конкурентов, устанавливать цены на реализуемые пользователем товары, работы и услуги, ограничивать территорию ведения бизнеса. Установление же таких ограничений в рамках иных видов договоров может являться нарушением антимонопольного законодательства.

Очередное отличие состоит в том, что при заключении договора франчайзинга правообладатель несет дополнительную (субсидиарную) ответственность за качество товаров и услуг, предлагаемых пользователем.

Также важно отметить, что стоимость франшизы обычно выше по сравнению с лицензией, однако взамен можно получить по факту готовый бизнес, а не просто доступ к конкретным товарным знакам. Вместе с тем, при выборе договорных отношений следует руководствоваться целями и задачами бизнеса, а не разницей в цене.

Ошибка № 2. Не учитывать региональные особенности регулирования подобного вида договоров

Договор франчайзинга имеет ряд особенностей, в том числе в части лицензионного комплекса, право на использование которого передается.

По законодательству Беларуси, обязательными элементами лицензионного комплекса, передаваемого в рамках договора франчайзинга, являются фирменное наименование и нераскрытая информация. Товарный знак в большинстве случаев также включается в лицензионный комплекс, однако не является его обязательным элементом, наравне с патентами, дизайнами, объектами авторского права и т.д. Договор франчайзинга подлежит обязательной государственной регистрации в Беларуси и без нее считается недействительным.





Ошибка № 3. Не регистрировать договор

Законодательством Республики Беларусь (статья 910−1 Гражданского кодекса Республики Беларусь) установлено, что договор франчайзинга заключается в письменной форме и подлежит регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством.

При этом, Положением о регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346, установлено, что эти договоры при отсутствии их регистрации в патентном органе (ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности») считаются недействительными и не влекут юридических последствий.

ВАЖНО: согласно действующему законодательству, регистрации подлежит не только сам договор франчайзинга, но и внесенные в него изменения и дополнения, а также его расторжение.

Законодательство не устанавливает, в какие сроки после заключения и подписания договор подлежит регистрации, однако, по факту, регистрация должна быть осуществлена до момента начала исполнения сторонами своих обязательств по договору (например, обязательства по выплате вознаграждения и др.).

К сожалению, довольно часто стороны ограничиваются просто подписанием договора, который может не соответствовать требованиям законодательства и, по сути, будет недействительным.

Подписанный сторонами договор без его регистрации даже может какое-то время «работать», и такая ситуация нередка. То есть пока все со всеми дружат, не возникает конфликтов, условия соглашения исполняются, претензий нет — может возникнуть ощущение, что все правильно и можно дальше продолжать так работать.





Но как только возникают конфликты, условия договора перестают выполняться сторонами, появляются взаимные претензии, которые могут привести к суду, возникает ситуация с недействующим договором, следствием чего может быть отказ суда от принятия иска, невыполнение требований второй стороной, разрыв отношений, штрафные санкции и иные неблагоприятные последствия.

Ошибка № 4. Не проверять статус сторон и передаваемых объектов интеллектуальной собственности

При выборе договора франчайзинга для формы закрепления правоотношений следует сперва проверить правовые статусы сторон, а также актуальный статус передаваемых по договору объектов интеллектуальной собственности. Отсутствие такой проверки может привести к негативным последствиям, в том числе к отказу в регистрации договора и невозможности реализации заложенных в нем положений и обязательств сторон.

В первую очередь, надо учитывать, что сторонами по договору франчайзинга могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Если по договору франчайзинга кроме нераскрытой информации и фирменного наименования передаются иные объекты права промышленной собственности, в том числе те, которые имеют государственную регистрацию (например, товарные знаки, изобретения, промышленные образцы и др.), то указание этих объектов должно быть максимально понятным и конкретным (в тексте договора или в приложениях к нему должны быть указаны сведения из соответствующих охранных документов или реестров, номер свидетельства о регистрации, иные сведения, позволяющие идентифицировать объект).

Важно также проверять срок действия охранных документов (он не должен превышать срок действия договора, если об этом нет отдельной оговорки), территорию их действия (например, товарный знак Российской Федерации не действует в Республике Беларусь, и наоборот), наличие у правообладателя реальных законных полномочий предоставлять право на использование таких объектов, наличие ранее заключенных договоров в отношении тех же объектов на той же территории и поверять их на наличие противоречий с ними.

Ошибка № 5. Не обращаться к юристам за услугой по подготовке или вычитке и корректировке проекта договора

Договор франчайзинга является комплексным и одним из сложных видов договоров, который содержит ряд обязательных положений, даже если сторонам договора их включение кажется неважным и несущественным.





Например, в законодательстве четко определен предмет договора, который представляет собой предоставление лицензионного комплекса, обязательно включающего фирменное наименование и нераскрытую информацию, помимо других объектов интеллектуальной собственности.

Далее, в договоре должно содержаться описание передаваемой нераскрытой информации. Подробно раскрывать суть этой информации не требуется, однако в общих словах ее нужно описать и удостовериться, что передаваемая нераскрытая информация действительно является таковой.

Договор также должен содержать условия о территории его действия и сроке, а также положения об ответственности правообладателя по требованиям, предъявляемым потребителем к пользователю франшизы.

Кроме того, в договоре должна содержаться обязанность пользователя обеспечивать соответствие качества товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых пользователем, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) правообладателем.

Также договор должен содержать положения для исключения введения потребителя в заблуждение относительно того, что он использует лицензионный комплекс на основании договора франчайзинга.

Немаловажно также проверить договор на наличие противоречий с ранее заключенными договорами в отношении тех же объектов интеллектуальной собственности в части вида передачи прав, объема передаваемых прав, срока и территории действия договора.