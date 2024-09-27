Вышел обновленный Национальный атлас Беларуси: в его основе 700 карт, треть из них опубликованы впервые

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске презентовали обновленный национальный атлас Беларуси. В него вошли 20 разделов об истории, географии и социально-экономическом развитии страны.

Над созданием атласа работали 400 ведущих белорусских ученых. В основе книги 700 карт, треть из которых опубликованы впервые. Есть у нее и электронная версия, которую в будущем году планируют сделать интерактивной.

«Таким образом мы показываем все, что есть хорошего в нашей стране. Также атлас будет являться большим учебным пособием», – отметил председатель Госкомитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Матусевич.

«Было принято решение о том, чтобы описать все сферы жизнедеятельности государства. Начиная от становления государственности заканчивая развитием промышленности, сельского хозяйства, демографией, социальной сферой. Пытались охватить абсолютно все», – заявила председатель национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева.

Предыдущая версия атласа была издана в 2002 году.