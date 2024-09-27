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Вышел обновленный Национальный атлас Беларуси: в его основе 700 карт, треть из них опубликованы впервые
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске презентовали обновленный национальный атлас Беларуси. В него вошли 20 разделов об истории, географии и социально-экономическом развитии страны.
Над созданием атласа работали 400 ведущих белорусских ученых. В основе книги 700 карт, треть из которых опубликованы впервые. Есть у нее и электронная версия, которую в будущем году планируют сделать интерактивной.
Предыдущая версия атласа была издана в 2002 году.
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Вышел обновленный Национальный атлас Беларуси: в его основе 700 карт, треть из них опубликованы впервые
В атлас вошли 20 разделов об истории, географии и социально-экономическом развитии страны.
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