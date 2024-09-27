Умный и мощный: обзор Xiaomi 14T Pro

Источник материала: ProBusiness





У официальных партнеров Xiaomi в Беларуси уже не найти серию смартфонов Xiaomi 13T. Завоевав любовь у пользователей, она быстро исчезла с полок магазинов: раскупили все телефоны — а те, кто не успел, с надеждой продолжают спрашивать о поступлении популярной модели.

Сейчас наступает новая эра. Эра смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro — новинок, которые превзошли предшественников в плане фото- и видеовозможностей, а еще стали производительнее и умнее. Давайте поближе познакомимся с Pro версией и узнаем первыми, почему серия T станет топчиком и пошатнет рынок своими конкурентоспособными характеристиками.





УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН

14T Pro представлен в новых оттенках: Титановый серый и Титановый черный — беспроигрышные варианты для любителей классики. Сочное и свежее решение предлагает базовая версия 14T: Лимонно-зеленый. Последний, кстати, представлен в экокоже. Радует то, что между эстетикой и практичностью выбирать не придётся: из-за удачной текстуры на двух версиях не остаются следы.

Теперь серия по имени Т имеет новый дизайн камер. Цвет корпуса и блока камер одинаковый, что делает смартфон на вид более аккуратным и премиальным.





Телефон сзади изогнутый, приятно лежит в ладони, да и не возникает страх, что он выскользнет из руки. Кстати, о надёжности: как заявляет производитель, рама стала прочнее на 116%, сделана она из высокопрочного алюминиевого сплава 6М13.

Рамки стали еще тоньше: с 2,14 мм уменьшились до 1,7 мм.

УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОВОЗМОЖНОСТИ

Главной фишкой серии 14T является объектив Leica для ночных кадров. Чтобы ввести вас в курс дела: Leica — это всемирно известный производитель камер, и Xiaomi работает с ними в коллаборации, чтобы награждать флагманы профессиональными фотовозможностями.





Оптика Leica для ночной съемки позволяет создавать портреты и пейзажные снимки на основную камеру с богатой игрой света и теней. И здесь не обошлось без помощи датчика изображения от Xiaomi с расширенным динамическим диапазоном: Light Fusion 900. С помощью него можно захватывать в кадр все детали в любых условиях освещения. Также датчик поддерживает технологию Dual ISO Fusion MAX, которая значительно уменьшает уровень шума в ночное время и сохраняет отличную детализацию в ярких сценах днём. Фотографии выходят качественными и с глубокими оттенками. Здесь 4 фокусных расстояния с алгоритмом с Ultra Night и даже 5x зум.

















Портретная съемка — отдельная история, причем очень красивая. Портреты особенно привлекательно получаются на основную камеру, кстати, здесь аж 6 портретных объективов. Снимки отличаются натуральной цветопередачей и «‎бьютификацией‎» — алгоритмы Leica естественно передают тон кожи, но аккуратно сглаживают неровности.





Фотографии при контровом свете не только имеют хорошую прорисовку объекта съемки, но и чётко сохраняют детали фона.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ВИДЕО

Серия Xiaomi 14T поддерживает режим «‎Кино‎», который имеет соотношение сторон 2,39:1, основное соотношение в киноиндустрии, при записи. Также есть много интересных настроек: можно выставить кинематографическое боке, автоматическое переключение фокуса (а еще можно плавно менять фокусировку) и интенсивность размытия. Все эти функции делают Xiaomi 14T Pro удобным смартфоном для видеозаписи — результат радует детализацией.





Xiaomi разработала умную экосистему «Человек-автомобиль-дом», которая сливает воедино персональные устройства. Xiaomi 14T Pro не стал исключением и предлагает многокамерную систему: можно подключить телефоны и планшеты к одной сети, чтобы следить за процессом видеозаписи с других экранов — эта функция будет полезна, в первую очередь, тем, кто занимается видеосъемкой профессионально.

ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ

Серия по имени Т славится ярким экраном с плавной работой и качественной картинкой. 14T Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей нового поколения с разрешением 1,5К.

Радует глаз поддержка частоты обновления 144 Гц, Dolby Vision, HDR10+ и сертификат по низкому уровню синего света TÜV — благодаря ему глаза не устают даже после долгой работы с экраном. Плотность точек 446 ppi делает картинку более гладкой, а пиксели совершенно незаметными. За широкую цветовую гамму в ответе цветовое пространство DCI-P3. Телефон ярче и насыщеннее отображает цвета, что важно для тех, кто занимается созданием и обработкой фотографий.





«‎СЕРДЦЕ»‎ XIAOMI 14T PRO

Сердцем Xiaomi 14T стал мощный процессор Mediatek Dimensity 9300+, который состоит исключительно из больших вычислительных ядер. Как заявляет Xiaomi, производительность увеличилась на 37%. Результат в Antutu V10 это подтверждает: 2 152 613. Телефон не просто тянет требовательные игры — он скачет с ними, и без нагрева. Кстати, о нагреве: ему препятствует новая система охлаждения 3D IceLoop.

Несомненно, сильный чип и огромный запас памяти круто повлияют на фото- и видеовозможности. Внимание: объем памяти 12 GB/1024GB! Только вдумайтесь, целый терабайт. Есть и другая модификация: 12GB/512GB, хотя скромной её тоже не назовёшь.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Умный Xiaomi 14T Pro оснащен продвинутым искусственным интеллектом. Какие функции станут настоящей палочкой-выручалочкой в повседневной жизни?





Фото/видео помощник

Фотографии не только приятно создавать, но и редактировать. Доступно удаление лишних объектов с помощью AI Ластик Pro, который естественно заполняет фон в области удаляемого предмета/человека. Также можно расширять фотографии без ущерба для качества — выходит действительно реалистично. А как насчет портретов на основе вашего описания? Эта функция доступна с AI Портрет и помогает экспериментировать со стилями и фото, делая снимки многообразнее.

Помощь в переводе

Переводчик AI и AI субтитры сильно упрощают общение во время путешествий или во время онлайн-встреч с зарубежными коллегами. Перевод происходит в реальном времени.

Совсем скоро, после обновлений, будет доступна помощь с документами: AI диктофон и AI заметки. Можно будет делать емкую выжимку с важных встреч, и автоматически расшифровывать аудиозаписи в текст.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА И НЕ ТОЛЬКО

Xiaomi 14T Pro обладает ёмким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 120 Вт. Девайс заряжается от 0 до 100% всего за 19 минут. Также новинка поддерживает беспроводную зарядку HyperCharge с мощностью 50 Вт, и это, кстати, нововведение для серии смартфонов ‎Т.





НОВИНКИ И ВЫВОДЫ

Xiaomi 14T Pro — смартфон, который предлагает набор уникальных возможностей и наносит сильный удар по флагманам конкурентов. Дизайн и производительность не вызывают нареканий. Продвинутый искусственный интеллект, дисплей с частотой обновления 144 Гц и ночная съемка с профессиональной камерой Leica. Также не может не радовать быстрая зарядка, которая доводит телефон до 100% за 19 минут.

Стоимость Xiaomi 14T Pro в версии 12GB/512GB — 2799 рублей, а в

12GB/1024GB — 3099 рублей. Цена младшего брата, Xiaomi 14T, от 1999 рублей. Первые покупатели новой серии получат смартфон Redmi 13 в подарок. Приобрести гаджеты и получить бонус можно в магазинах официальных партнёров Xiaomi: mi.by, МТС, А1, 5 элемент, 21 век, На связи, Алло, Xistore и Электросила.





В этом сезоне техногигант порадует и другой новинкой: Xiaomi MIX Flip — раскладушкой без компромиссов. Это высокотехнологичный флагман с уникальными возможностями. А профессиональная камера Leica даёт возможность делать селфи на основную камеру и видеть себя в этот момент. Стоимость стильного смартфона с памятью 12GB/512GB — 4799 рублей. Будет доступно 2 цвета: черный и лавандовый. Без подарков тоже не обойдется: первые покупатели получат элегантный планшет Redmi Pad Pro.



