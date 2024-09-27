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Координационный совет СНГ по судебно-экспертной деятельности появился в Минске
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске начал работу координационный совет СНГ по судебно-экспертной деятельности. Председателем нового межгосударственного органа на ближайшие три года стала Беларусь, передает телеканал «МИР 24».
О создании единой платформы для обмена опытом и совершенствования методик работы договорились представители Министерств юстиции стран Содружества. В ближайшие годы совет будет работать в том числе и над вопросами правоприменительной, правоохранительной деятельности и национальной безопасности.
«Прогрессивный опыт должен подлежать распространению, потому что, если в условиях трансграничной интернациональной преступности замыкаться только в узких рамках своих национальных интересов, то с этой преступностью очень сложно справиться», – сообщил первый заместить генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Следующее заседание координационного совета пройдет осенью 2025 года в Казахстане.
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В ближайшие годы совет будет работать и над вопросами правоприменительной, правоохранительной деятельности.
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