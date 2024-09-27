Кочанова на встрече с врачами в Минской области рассказала о развитии медицины в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси значительная часть госбюджета идет на социальную сферу и медицину. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова на встрече с врачами республиканского научно-практического центра онкологии. Она прошла в Минской области, передает телеканал «МИР 24».

Председатель Совета Республики отметила, что в стране активно развивается медицина. Например, пополнили календарь прививок, внесли вакцину от вируса папилломы человека. Он вызывает рак шейки-матки, от которого ежегодно умирают в республике примерно 300 женщин. Теперь прививку будут делать 11-летним девочкам бесплатно. Поговорили и о льготах для медработников, показали спикеру верхней палаты парламента и новое оборудование в медицинском центре. Обсудили закупку оборудования.

«Здесь самое новое оборудование, установлены новые линейные ускорители, здесь работают очень эффективно по лечению онкологических заболеваний, используют новые современные технологии, такие как гамма-нож, который позволяет лечить точечно те метастазы, которые появляются у человека», – отметила Наталья Кочанова.

Встречи с трудовыми коллективами члены Совета Республики проводят регулярно.