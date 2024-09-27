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Кочанова на встрече с врачами в Минской области рассказала о развитии медицины в Беларуси
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси значительная часть госбюджета идет на социальную сферу и медицину. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова на встрече с врачами республиканского научно-практического центра онкологии. Она прошла в Минской области, передает телеканал «МИР 24».
Председатель Совета Республики отметила, что в стране активно развивается медицина. Например, пополнили календарь прививок, внесли вакцину от вируса папилломы человека. Он вызывает рак шейки-матки, от которого ежегодно умирают в республике примерно 300 женщин. Теперь прививку будут делать 11-летним девочкам бесплатно. Поговорили и о льготах для медработников, показали спикеру верхней палаты парламента и новое оборудование в медицинском центре. Обсудили закупку оборудования.
Встречи с трудовыми коллективами члены Совета Республики проводят регулярно.
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Встречи с трудовыми коллективами члены Совета Республики проводят регулярно.
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