Лучших работников скорой помощи из России и Беларуси выбрали в Минской области. Какие задания выполняли медики?

«В процессе оказания возникла остановка кровообращения, было произведено несколько эпизодов дефибрилляции и восстановлен синусовый ритм. Мы продолжили постреанимационные мероприятия, стабилизировали состояние пациента и подготовили его к доставке в стационар», – объяснил анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи Александр Шамехин.

Другого пациента ранили отверткой в грудь и задели сердце. Этот инцидент бытовой. Однако белорусским медикам приходится самостоятельно искать причину болей – пострадавший не может объяснить, что с ним случилось. Здесь время играет против врачей.

«В результате травмы легкое спалось, в нем начал образовываться воздух – нужно было его убрать. В реальных условиях есть правило «золотого часа»: 20 минут – на доезд, 20 минут – на оказание помощи и 20 минут – на доставку в ближайший стационар», – рассказал врач выездной бригады скорой медицинской помощи Александр Рыбаков.

Резкая боль в животе, инсулиновая кома или потеря сознания. Каждая область Беларуси подготовила для коллег свое испытание. Задания заранее не знал никто. Поработать пришлось и ночью. На каждой локации – судьи. Оценки выставляют по десяткам критериев.

«Порядок оказания и правильность оказания медицинской помощи, транспортировка. Это выполнение наших клинических протоколов. Это юридический документ, который должны выполнять все, и все несут за это юридическую ответственность. На кону – человеческая жизнь», – отметила судья соревнований Лариса Храповицкая.

Важно и умение работать в команде. Так, водитель – подспорье в быстрой и безопасной транспортировке пациентов. Белорусским бригадам помогают новые машины. В этом году система здравоохранения обновляет автопарк. Уже заключили договор на поставку около 300 отечественных карет скорой помощи. Все они оснащены с упором на удобство.

«С каждым годом все лучше и лучше. Есть с чем сравнивать. Сейчас, конечно, удобнее работать, чем раньше – стало больше оборудования, а водителю и бригаде создали более комфортные условия», – подчеркнул водитель машины скорой медицинской помощи Сергей Маслов.

Всего в соревнованиях поучаствовали более 60 медиков. Это 17 бригад скорой помощи. Две из них прибыли из Санкт-Петербурга и Волгограда.