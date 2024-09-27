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Лучших работников скорой помощи из России и Беларуси выбрали в Минской области. Какие задания выполняли медики?
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для медиков из Санкт-Петербурга такая ситуация не в новинку. На шокированных родственников внимание почти не обращают. Помочь пациенту нужно за считанные минуты. У пострадавшего обожжено 40% тела. Добиться реалистичности помог грим.
«В процессе оказания возникла остановка кровообращения, было произведено несколько эпизодов дефибрилляции и восстановлен синусовый ритм. Мы продолжили постреанимационные мероприятия, стабилизировали состояние пациента и подготовили его к доставке в стационар», – объяснил анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи Александр Шамехин.
Другого пациента ранили отверткой в грудь и задели сердце. Этот инцидент бытовой. Однако белорусским медикам приходится самостоятельно искать причину болей – пострадавший не может объяснить, что с ним случилось. Здесь время играет против врачей.
Резкая боль в животе, инсулиновая кома или потеря сознания. Каждая область Беларуси подготовила для коллег свое испытание. Задания заранее не знал никто. Поработать пришлось и ночью. На каждой локации – судьи. Оценки выставляют по десяткам критериев.
Важно и умение работать в команде. Так, водитель – подспорье в быстрой и безопасной транспортировке пациентов. Белорусским бригадам помогают новые машины. В этом году система здравоохранения обновляет автопарк. Уже заключили договор на поставку около 300 отечественных карет скорой помощи. Все они оснащены с упором на удобство.
Всего в соревнованиях поучаствовали более 60 медиков. Это 17 бригад скорой помощи. Две из них прибыли из Санкт-Петербурга и Волгограда.
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Лучших работников скорой помощи из России и Беларуси выбрали в Минской области. Какие задания выполняли медики?
Всего в соревнованиях поучаствовали более 60 медиков. Это 17 бригад скорой помощи. Две из них прибыли из Санкт-Петербурга и Волгограда.
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