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Погода в СНГ: в Казахстане сильные дожди и резкий ветер, в Беларуси «красный» уровень пожарной опасности

27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане сильные дожди и резкий ветер, в Беларуси «красный» уровень пожарной опасности
 Фото: МТРК «Мир»

Сильные дожди, первые этой осенью, доберутся до Москвы. Осадки придут в компании резкого ветра. На градусниках плюс 21. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан штормит. В большинстве областей сильные дожди и резкий ветер. В северных, восточных и центральных регионах, а также на западе температура ночью уйдет в минус. С приходом холодов возрастает риск пожаров из-за неисправных печей и электроприборов. Так, в Кокшетау несоблюдение правил безопасности спровоцировало взрыв газового оборудования в одном из частных домов. Из огня жильцов спасли сотрудники коммунальной службы, которые проезжали мимо.

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Беларусь

Из-за ветра и гроз погода в Беларуси получила сразу несколько «штрафных» карточек. На большей части территории страны – «красный», то есть чрезвычайный уровень пожарной опасности. Есть регионы и с «оранжевым» уровнем, когда вход в лес ограничен. Погода тоже против долгих прогулок. Пройдут кратковременные дожди. А столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. Осень напоминает о себе и сезонными инфекциями. Медики предупредили: в стране начался рост заболеваемости ОРВИ. В больницах и поликлиниках предлагают сделать профилактический укол. Привиться от гриппа уже можно, но на платной основе. Бесплатно вакцинироваться белорусы начнут через неделю.

Кыргызстан

В Кыргызстане сентябрь вспомнил, что он осенний месяц, и понизил температуру до климатической нормы – плюс 17 сегодня в Бишкеке. Временами дождь. Почти такая же погода и в Чуйской области. В перерывах между осадками фермеры заканчивают собирать болгарский перец. В этом году урожайность высокая. Плоды яркие и мясистые. Часть отправят на экспорт в Казахстан и в Россию.



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