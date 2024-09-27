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Юные техники из Минска показали свои изобретения представителям предприятий Беларуси

27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В детском технопарке Минска юные техники представили свои изобретения представителям белорусских предприятий. Проекты школьники разрабатывали почти месяц. Инновации оценила корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Андрей Байрак защиту проекта старательно репетирует: все должно быть идеально. Ведь выступать придется, возможно, перед будущими работодателями. Свою модель устройства для получения углекислого газа на Марсе он разрабатывал полгода.

«Мне не понадобилось большое количество знаний сверх. Химия, физика и молекулярная биология. В принципе, все это школьная программа. Просто чуть-чуть углубляюсь в каждую тему», – рассказал ученик детского технопарка Андрей Байрак.

Перспективное направление выбрала и Лидия Литвина. Ее интересует экология. Девушка выполняла специальное задание от белорусского предприятия: искала способ удешевить производство противовеса для лифта. Сейчас они сделаны из дорогих материалов: чугуна или бетона.

«Мы пробовали добавлять в бетон что-нибудь из отходов. Мы пробовали часть дорогостоящего цемента заменять золой от сжигания торфа. Потому что у нее схожие свойства, и это намного дешевле. Золы сейчас образуется достаточно много, и с ней ничего не делают, ее «захоранивают» просто», – отметила ученица детского технопарка Лидия Литвина.

Проекты уже оценили представители белорусских предприятий. Они присматриваются к каждому участнику. Уверены, разработки юных изобретателей могут быть полезными. Некоторых из них готовы поддержать.

«Мы пришли сюда, чтобы побеседовать с ребятами, чтобы посмотреть те направления, по которым они предлагают свои проекты. Безусловно, обратим внимание на то, что интересует наше предприятие», – отметил заместитель генерального директора завода в Минске Андрей Жорник.

В детский технопарк приезжают старшеклассники со всей страны. На выбор 15 направлений. В топе у школьников информационные технологии и зеленая химия. Все бесплатно, но нужно пройти отбор. После собеседований и творческих заданий на курс попадет один из трех. Плюс бонусы при поступлении в университет.

«Приезжают на 24 дня. Занимаются в первой половине дня в лабораториях, а во второй половине дня по обучению общеобразовательным предметам в средней школе. Находятся они здесь, проживают они также здесь. Все условия созданы для ребят», – добавил директор детского технопарка Сергей Сачко.

Сегодня с детским технопарком сотрудничают более 50 белорусских предприятий. В этом году подписали соглашение и с центром интеллектуальной собственности. Теперь школьникам будет проще запатентовать свои разработки.



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Теги: Минск
 
 
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Школьники почти месяц трудились над разработкой своих проектов.
 
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