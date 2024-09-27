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Юные техники из Минска показали свои изобретения представителям предприятий Беларуси
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска показали свои изобретения представителям предприятий Беларуси" height="100%" width="670">
В детском технопарке Минска юные техники представили свои изобретения представителям белорусских предприятий. Проекты школьники разрабатывали почти месяц. Инновации оценила корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Андрей Байрак защиту проекта старательно репетирует: все должно быть идеально. Ведь выступать придется, возможно, перед будущими работодателями. Свою модель устройства для получения углекислого газа на Марсе он разрабатывал полгода.
Перспективное направление выбрала и Лидия Литвина. Ее интересует экология. Девушка выполняла специальное задание от белорусского предприятия: искала способ удешевить производство противовеса для лифта. Сейчас они сделаны из дорогих материалов: чугуна или бетона.
Проекты уже оценили представители белорусских предприятий. Они присматриваются к каждому участнику. Уверены, разработки юных изобретателей могут быть полезными. Некоторых из них готовы поддержать.
Сегодня с детским технопарком сотрудничают более 50 белорусских предприятий. В этом году подписали соглашение и с центром интеллектуальной собственности. Теперь школьникам будет проще запатентовать свои разработки.
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Школьники почти месяц трудились над разработкой своих проектов.
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