Юные техники из Минска показали свои изобретения представителям предприятий Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В детском технопарке Минска юные техники представили свои изобретения представителям белорусских предприятий. Проекты школьники разрабатывали почти месяц. Инновации оценила корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Андрей Байрак защиту проекта старательно репетирует: все должно быть идеально. Ведь выступать придется, возможно, перед будущими работодателями. Свою модель устройства для получения углекислого газа на Марсе он разрабатывал полгода.

Перспективное направление выбрала и Лидия Литвина. Ее интересует экология. Девушка выполняла специальное задание от белорусского предприятия: искала способ удешевить производство противовеса для лифта. Сейчас они сделаны из дорогих материалов: чугуна или бетона.

«Мы пробовали добавлять в бетон что-нибудь из отходов. Мы пробовали часть дорогостоящего цемента заменять золой от сжигания торфа. Потому что у нее схожие свойства, и это намного дешевле. Золы сейчас образуется достаточно много, и с ней ничего не делают, ее «захоранивают» просто», – отметила ученица детского технопарка Лидия Литвина.

Проекты уже оценили представители белорусских предприятий. Они присматриваются к каждому участнику. Уверены, разработки юных изобретателей могут быть полезными. Некоторых из них готовы поддержать.

«Мы пришли сюда, чтобы побеседовать с ребятами, чтобы посмотреть те направления, по которым они предлагают свои проекты. Безусловно, обратим внимание на то, что интересует наше предприятие», – отметил заместитель генерального директора завода в Минске Андрей Жорник.

В детский технопарк приезжают старшеклассники со всей страны . На выбор 15 направлений. В топе у школьников информационные технологии и зеленая химия. Все бесплатно, но нужно пройти отбор. После собеседований и творческих заданий на курс попадет один из трех. Плюс бонусы при поступлении в университет.

«Приезжают на 24 дня. Занимаются в первой половине дня в лабораториях, а во второй половине дня по обучению общеобразовательным предметам в средней школе. Находятся они здесь, проживают они также здесь. Все условия созданы для ребят», – добавил директор детского технопарка Сергей Сачко.

Сегодня с детским технопарком сотрудничают более 50 белорусских предприятий. В этом году подписали соглашение и с центром интеллектуальной собственности. Теперь школьникам будет проще запатентовать свои разработки.