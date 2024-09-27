Лукашенко сообщил о планах по созданию в Беларуси хай-тек-инкубаторов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создадут инкубатор высоких технологий. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами в Белорусском университете информатики и радиоэлектроники.

«Будем большие средства вкладывать в развитие перспективных технических направлений: робототехнику, наноэлектронику, сложные самообучающиеся системы и другие. Сейчас задумываем создать на базе специализированных вузов хай-тек-инкубаторы – центры прогрессивной мысли. Для таких, как вы, целеустремленных молодых людей, с горящими глазами, свежими идеями, нестандартным взглядом на решение научных и прикладных задач. Думаю, БГУИР должен реализовать такой проект», – отметил глава государства.

В ближайшие пять лет в Беларуси еще активнее поддержат инженеров. Президент пообещал им достойные условия труда и зарплату. Также Александр Лукашенко ответил на вопросы молодежи в формате открытого микрофона. Глава государства рассказал, пользуется ли гаджетами и искусственным интеллектом, поддержат ли в стране стартапы начинающих изобретателей.

Это вторая встреча президента со студентами в этом году. Первая была в начале учебного года в Витебске.