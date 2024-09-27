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Лукашенко сообщил о планах по созданию в Беларуси хай-тек-инкубаторов
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси создадут инкубатор высоких технологий. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами в Белорусском университете информатики и радиоэлектроники.
В ближайшие пять лет в Беларуси еще активнее поддержат инженеров. Президент пообещал им достойные условия труда и зарплату. Также Александр Лукашенко ответил на вопросы молодежи в формате открытого микрофона. Глава государства рассказал, пользуется ли гаджетами и искусственным интеллектом, поддержат ли в стране стартапы начинающих изобретателей.
Это вторая встреча президента со студентами в этом году. Первая была в начале учебного года в Витебске.
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Президент провел встречу со студентами в Белорусском университете информатики и радиоэлектроники.
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