Первый форум блогеров открылся в Минске: участников ждут лекции, мастер-классы и экскурсии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске : участников ждут лекции, мастер-классы и экскурсии" height="100%" width="670">

Выстраивать диалог с молодежью через блогеров эффективно. Об этом заявил министр информации Беларуси Марат Марков. В Минске открылся форум блогеров.

Такую площадку для тех, кто делает контент в социальных сетях, организовали впервые. Она объединила более 150 молодых людей из разных регионов страны. Участников ждут лекции, мастер-классы и яркие экскурсии, на которых они смогут создавать контент.

«Тема блогерства актуальна. Такой форум – пока еще первый опыт, но необходимый. Впереди важное для страны событие, плюс ко всему вы сами видите, что творится вокруг нас. Если мы не будем вот так собираться, объединяться, если мы не будем понимать, насколько это важно сегодня для страны и для каждого из нас, значит мы либо не дорого стоим, либо не любим свою страну», – отметил Марат Марков.

Кроме белорусов на форум пригласили также блогеров из России и Латвии. Принимает участие и ведущая новостей на телеканалах «МИР» и «МИР 24» Гузель Камаева. Она выступит с лекцией и расскажет, как управлять своим голосом.