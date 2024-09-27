ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый форум блогеров открылся в Минске: участников ждут лекции, мастер-классы и экскурсии

27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый форум блогеров открылся в <a href=Минске: участников ждут лекции, мастер-классы и экскурсии" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выстраивать диалог с молодежью через блогеров эффективно. Об этом заявил министр информации Беларуси Марат Марков. В Минске открылся форум блогеров.

Такую площадку для тех, кто делает контент в социальных сетях, организовали впервые. Она объединила более 150 молодых людей из разных регионов страны. Участников ждут лекции, мастер-классы и яркие экскурсии, на которых они смогут создавать контент.

«Тема блогерства актуальна. Такой форум – пока еще первый опыт, но необходимый. Впереди важное для страны событие, плюс ко всему вы сами видите, что творится вокруг нас. Если мы не будем вот так собираться, объединяться, если мы не будем понимать, насколько это важно сегодня для страны и для каждого из нас, значит мы либо не дорого стоим, либо не любим свою страну», – отметил Марат Марков.

Кроме белорусов на форум пригласили также блогеров из России и Латвии. Принимает участие и ведущая новостей на телеканалах «МИР» и «МИР 24» Гузель Камаева. Она выступит с лекцией и расскажет, как управлять своим голосом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выстраивать диалог с молодежью через блогеров эффективно, заявил министр информации Беларуси Марат Марков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко сообщил о планах по созданию в Беларуси хай-тек-инкубаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2024
Mir24.TV Belarus
27.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика