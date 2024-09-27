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Первый форум блогеров открылся в Минске: участников ждут лекции, мастер-классы и экскурсии
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: участников ждут лекции, мастер-классы и экскурсии" height="100%" width="670">
Выстраивать диалог с молодежью через блогеров эффективно. Об этом заявил министр информации Беларуси Марат Марков. В Минске открылся форум блогеров.
Такую площадку для тех, кто делает контент в социальных сетях, организовали впервые. Она объединила более 150 молодых людей из разных регионов страны. Участников ждут лекции, мастер-классы и яркие экскурсии, на которых они смогут создавать контент.
Кроме белорусов на форум пригласили также блогеров из России и Латвии. Принимает участие и ведущая новостей на телеканалах «МИР» и «МИР 24» Гузель Камаева. Она выступит с лекцией и расскажет, как управлять своим голосом.
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Выстраивать диалог с молодежью через блогеров эффективно, заявил министр информации Беларуси Марат Марков.
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