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Беларусь выпустит мобильный телефон отечественного производства
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сделают отечественный мобильный телефон с собственным программным обеспечением. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.
По словам Лукашенко, для этого есть все необходимые технологии. Беларусь производит современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны. По качеству они не уступают импортным машинам. В стране активно развиваются наноэлектроника, информационные и биотехнологии.
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Для этого в стране есть все необходимые технологии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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