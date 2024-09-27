ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь выпустит мобильный телефон отечественного производства

27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выпустит мобильный телефон отечественного производства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси сделают отечественный мобильный телефон с собственным программным обеспечением. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.

По словам Лукашенко, для этого есть все необходимые технологии. Беларусь производит современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны. По качеству они не уступают импортным машинам. В стране активно развиваются наноэлектроника, информационные и биотехнологии.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», – заявил глава государства.

Беларусь уже выпускает собственный ноутбук. Два года назад его представил Александр Лукашенко. Производитель заявил, что белорусские компьютеры идут на экспорт в 18 стран, в том числе в Казахстан и Россию.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого в стране есть все необходимые технологии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко сообщил о планах по созданию в Беларуси хай-тек-инкубаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2024
Mir24.TV Belarus
27.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика