Беларусь выпустит мобильный телефон отечественного производства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сделают отечественный мобильный телефон с собственным программным обеспечением. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.

По словам Лукашенко, для этого есть все необходимые технологии. Беларусь производит современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны. По качеству они не уступают импортным машинам. В стране активно развиваются наноэлектроника, информационные и биотехнологии.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», – заявил глава государства.